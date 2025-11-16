Mitre de Pérez y El Torito vuelven a ser de primera división en la Rosarina de fútbol

En una gran final, Mitre de Pérez venció a Defensores de Funes, fue campeón de la B y ascendió, aprovechando El Torito el primer boleto tras golear de local.

De la mano de los Previtti, Antonio y Ezequiel, Mitre llegó a primera.

Toda la familia de Mitre de Pérez celebró en casa el título de la B.

Plantel completo de Mitre de Pérez, que venció de local a Defensores de Funes y se aseguró el regreso a primera en la Rosarina.

Mitre de Pérez lo hizo. Debía ganar para subir a primera de la Rosarina y lo hizo ante el que llegó como líder, pero se quedó sin nada: Defensores de Funes . Y aprovechó El Torito , que al golear a General Paz alcanzó el otro ascenso de la Primera B por diferencia de gol.

Defensores de Funes llegó a la última fecha como líder con 25 puntos, mientras que Mitre contaba con 23. Mismo puntaje que El Torito, que recibía al colista de la Zona Campeonato, General Paz. Por lo tanto, los escoltas debían ganar para celebrar y lo hicieron.

En un domingo de fiesta en Pérez, Mitre lo ganó en el amanecer del partido con un golazo de tiro libre de Ezequiel Previtti a los 3 minutos y aguantó el 1 a 0 hasta el final. Así, el equipo conducido por Antonio Previtti se alzó con el ascenso .

Mientras, El Torito hacía su parte en la zona norte, al golear 6 a 0 a General Paz Junior y obtener el otro ascenso. Ahora deberán jugar una final para determinar cuál es el campeón.

Hacía seis temporadas que Mitre había descendido, mientras que El Torito retorna luego de mucho tiempo también.

festejo de mitre

Y en la C de la Rosarina fue campeón Bancario

Bancario ya se había asegurado el ascenso a la Primera B de la Rosarina, pero este domingo fue el campeón de la C.

Todo gracias a la goleada 10 a 0 ante Jorgito Juniors.

ae513517-4143-4088-857c-5433affe6a5e Así celebró Bancario el título de la Primera C.

FESTEJO BANCARIO

En tanto, en la A, Oriental y Tiro Suizo ganaron sus respectivos compromisos de la última fecha de la Zona Permanencia y por lo tanto deberán desempatar para ver cuál acompaña a Sportivo de Alvarez a la B.