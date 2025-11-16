La Capital | Ovación | Mitre de Pérez

Mitre de Pérez y El Torito vuelven a ser de primera división en la Rosarina de fútbol

En una gran final, Mitre de Pérez venció a Defensores de Funes, fue campeón de la B y ascendió, aprovechando El Torito el primer boleto tras golear de local.

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

16 de noviembre 2025 · 19:16hs
Plantel completo de Mitre de Pérez

Plantel completo de Mitre de Pérez, que venció de local a Defensores de Funes y se aseguró el regreso a primera en la Rosarina.
Toda la familia de Mitre de Pérez celebró en casa el título de la B.

Toda la familia de Mitre de Pérez celebró en casa el título de la B.
De la mano de los Previtti

De la mano de los Previtti, Antonio y Ezequiel, Mitre llegó a primera.

Mitre de Pérez lo hizo. Debía ganar para subir a primera de la Rosarina y lo hizo ante el que llegó como líder, pero se quedó sin nada: Defensores de Funes. Y aprovechó El Torito, que al golear a General Paz alcanzó el otro ascenso de la Primera B por diferencia de gol.

Defensores de Funes llegó a la última fecha como líder con 25 puntos, mientras que Mitre contaba con 23. Mismo puntaje que El Torito, que recibía al colista de la Zona Campeonato, General Paz. Por lo tanto, los escoltas debían ganar para celebrar y lo hicieron.

En un domingo de fiesta en Pérez, Mitre lo ganó en el amanecer del partido con un golazo de tiro libre de Ezequiel Previtti a los 3 minutos y aguantó el 1 a 0 hasta el final. Así, el equipo conducido por Antonio Previtti se alzó con el ascenso.

GOL DEL TITULO DE MITRE

Mientras, El Torito hacía su parte en la zona norte, al golear 6 a 0 a General Paz Junior y obtener el otro ascenso. Ahora deberán jugar una final para determinar cuál es el campeón.

Hacía seis temporadas que Mitre había descendido, mientras que El Torito retorna luego de mucho tiempo también.

>>Leer más: Barrio Triángulo se conmocionó con el título de la Rosarina de Pablo VI

festejo de mitre

Y en la C de la Rosarina fue campeón Bancario

Bancario ya se había asegurado el ascenso a la Primera B de la Rosarina, pero este domingo fue el campeón de la C.

Todo gracias a la goleada 10 a 0 ante Jorgito Juniors.

ae513517-4143-4088-857c-5433affe6a5e
Así celebró Bancario el título de la Primera C.

Así celebró Bancario el título de la Primera C.

FESTEJO BANCARIO

En tanto, en la A, Oriental y Tiro Suizo ganaron sus respectivos compromisos de la última fecha de la Zona Permanencia y por lo tanto deberán desempatar para ver cuál acompaña a Sportivo de Alvarez a la B.

Noticias relacionadas
river empato ante velez y complico sus chances de entrar a la libertadores

River empató ante Vélez y complicó sus chances de entrar a la Libertadores

El Camaro de Christian Ledesma camina a una victoria solo para la estadística en Toay. El 5º puesto de Agustín Canapino le quitó chances de pelear por un nuevo título del Turismo Carretera.

Turismo Carretera: solo tres pilotos pueden sacarle el título a Agustín Canapino luego de Toay

Rodrigo Isgró festeja una victoria épica. Los Pumas vencieron a Escocia en Murrayfield en su segundo partido de la ventana de noviembre 2025.

Tras una remontada épica, Los Pumas consiguieron un histórico triunfo ante Escocia

Valentino Acuña fue uno de los juveniles que puso la cara en los peores momentos de Newells.

Newell's jugará ante Racing y cerrará un ciclo que tuvo muchas penas y nada de gloria

Ver comentarios

Las más leídas

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Colectividades cambia el horario de apertura tras la segunda suspensión por tormenta

Colectividades cambia el horario de apertura tras la segunda suspensión por tormenta

Lo último

Chile elige al sucesor del presidente Boric en una elección muy polarizada

Chile elige al sucesor del presidente Boric en una elección muy polarizada

Mitre de Pérez y El Torito vuelven a ser de primera división en la Rosarina de fútbol

Mitre de Pérez y El Torito vuelven a ser de primera división en la Rosarina de fútbol

Quiénes serán los once de Newells que comenzarán a despedir el año

Quiénes serán los once de Newell's que comenzarán a despedir el año

Empleo registrado en caída: Santa Fe perdió 13.900 puestos de trabajo desde la llegada de Milei

En todo el país la destrucción de empleos formales supera los 223.796 puestos desde noviembre de 2023. Los datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación muestran un mercado laboral en retroceso
Empleo registrado en caída: Santa Fe perdió 13.900 puestos de trabajo desde la llegada de Milei
Quiénes serán los once de Newells que comenzarán a despedir el año

Por Rodolfo Parody
Ovación

Quiénes serán los once de Newell's que comenzarán a despedir el año

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco de alcance trasnacional
POLICIALES

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco de "alcance trasnacional"

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados
Policiales

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías
Policiales

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Chile elige al sucesor del presidente Boric en una elección muy polarizada
El Mundo

Chile elige al sucesor del presidente Boric en una elección muy polarizada

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Colectividades cambia el horario de apertura tras la segunda suspensión por tormenta

Colectividades cambia el horario de apertura tras la segunda suspensión por tormenta

El tiempo en Rosario: domingo ventoso después de la tormenta

El tiempo en Rosario: domingo ventoso después de la tormenta

Ovación
Quiénes serán los once de Newells que comenzarán a despedir el año

Por Rodolfo Parody
Ovación

Quiénes serán los once de Newell's que comenzarán a despedir el año

Quiénes serán los once de Newells que comenzarán a despedir el año

Quiénes serán los once de Newell's que comenzarán a despedir el año

River empató ante Vélez y complicó sus chances de entrar a la Libertadores

River empató ante Vélez y complicó sus chances de entrar a la Libertadores

Turismo Carretera: solo tres pilotos pueden sacarle el título a Agustín Canapino luego de Toay

Turismo Carretera: solo tres pilotos pueden sacarle el título a Agustín Canapino luego de Toay

Policiales
Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco de alcance trasnacional
POLICIALES

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco de "alcance trasnacional"

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

La Ciudad
Colectividades cambia el horario de apertura tras la segunda suspensión por tormenta
La Ciudad

Colectividades cambia el horario de apertura tras la segunda suspensión por tormenta

Rosario arrancó el domingo con una nueva alerta amarilla después de la tormenta

Rosario arrancó el domingo con una nueva alerta amarilla después de la tormenta

Noventa años de tradición: la última peletería de Rosario todavía resiste en calle Maipú

Noventa años de tradición: la última peletería de Rosario todavía resiste en calle Maipú

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

El tiempo en Rosario: domingo ventoso después de la tormenta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo ventoso después de la tormenta

Cuáles serán los 10 barrios que tendrán obras de pavimento definitivo en 2026
La Ciudad

Cuáles serán los 10 barrios que tendrán obras de pavimento definitivo en 2026

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales
Policiales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Zona oeste: baleó a un vecino, amenazó a otro para esconder el arma y terminó detenido
Policiales

Zona oeste: baleó a un vecino, amenazó a otro para esconder el arma y terminó detenido

Imágenes del recuerdo imborrable de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario
La Ciudad

Imágenes del recuerdo imborrable de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario

Homenaje a Ovidio Lagos a 158 años de la creación de La Capital
La Ciudad

Homenaje a Ovidio Lagos a 158 años de la creación de La Capital

El tour por Rosario del influencer yankee: Central, Oroño y las Colectividades
La Ciudad

El tour por Rosario del influencer yankee: Central, Oroño y las Colectividades

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez
La Ciudad

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez

El diario La Capital cumple 158 años: la historia del periódico más antiguo de Argentina
La Ciudad

El diario La Capital cumple 158 años: la historia del periódico más antiguo de Argentina

Detienen en Pueblo Esther a un odontólogo acusado de producir material de abuso sexual infantil
Policiales

Detienen en Pueblo Esther a un odontólogo acusado de producir material de abuso sexual infantil

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido
Policiales

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados
La Ciudad

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados

Explosión en Ezeiza: qué pasó en el parque industrial que provocó un impactante incendio
Información General

Explosión en Ezeiza: qué pasó en el parque industrial que provocó un impactante incendio

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Aguas Santafesinas redujo drásticamente el tiempo para resolver reclamos
La Ciudad

Aguas Santafesinas redujo drásticamente el tiempo para resolver reclamos

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones
La Ciudad

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones

Puente Rosario-Victoria: instalan tres radares de control de velocidad
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: instalan tres radares de control de velocidad

Adultos mayores programaron un robot en la Estación Digital del Distrito Sur
La Ciudad

Adultos mayores programaron un robot en la Estación Digital del Distrito Sur

Pami ofrece un plan odontológico gratuito a sus afiliados: cuáles son y cómo solicitarlos
Información General

Pami ofrece un plan odontológico gratuito a sus afiliados: cuáles son y cómo solicitarlos

Realizan una denuncia penal tras la aparición de una mancha en el Ludueña
La Ciudad

Realizan una denuncia penal tras la aparición de una mancha en el Ludueña