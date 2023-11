Cinco muertos y un herido grave, el saldo de un fin de semana muy violento

Como consecuencia de los disparos tres personas resultaron heridas de gravedad y fueron trasladadas en vehículos particulares hasta el Hospital Roque Sáenz Peña. Mariela Belén González, de 36 años , fue llevada por su hija mayor en un vehículo particular pero llegó sin vida producto de heridas de arma de fuego en la cabeza y en el pecho . En tanto la pareja de la víctima, Miguel Angel Fernández, de 42 años, fue trasladado por vecinos al mismo efector desde donde fue derivado al Hospital Centenario: allí lo operaron por un balazo que le ingresó por el húmero y se le alojó en el pecho, y anoche al cierre de esta edición permanecía internado en estado crítico y con pronóstico reservado.

Entre las medidas ordenadas por la fiscal para iniciar la pesquisa se relevaron las cámaras de vigilancia de la zona y se procuró la toma de testimonios entre vecinos y familiares de las víctimas. También se levantó un cantidad no precisada de vainas servidas de calibres 9 y milímetros. De acuerdo a los primeros testimonios brindados al personal de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) los agresores no habían sido reconocidos por los testigos, que al parecer aportaron descripciones sobre la moto que los voceros consultados prefirieron mantener en reserva para no entorpecer las tareas investigativas en curso.

En Tiro Suizo

El segundo episodio ocurrió en Regimiento 11 y el pasaje Raffo, en barrio Tiro Suizo. Sobre la 1 de la mañana de ayer vecinos comenzaron a llamar al 911 para dar cuenta de dos situaciones. Algunos dijeron haber escuchado al menos una detonación que parecía un disparo de arma de fuego y otros directamente daban cuenta de la presencia de un hombre herido en la calle.

Personal policial se hizo presente en la escena donde hallaron a Ricardo Raúl Cartazzo tendido en la vía pública con una herida de arma de fuego en la espalda. El hombre de 53 años fue trasladado al Heca donde fue asistido pero no pudieron salvarlo: minutos antes de las 3 de la madrugada murió.

Respecto de las circunstancias en las que fue asesinado el hombre hasta anoche sólo trascendió una versión periodística que indicaba que Cartazzo circulaba en su moto por el lugar cuando fue interceptado por personas con intenciones de robo y entonces le dispararon. Esa especie no fue refrendada por parte de voceros policiales y judiciales. Pero horas después los investigadores de Homicidios de la AIC establecieron la mecánica del hecho luego de entrevistar a la pareja de la víctima. La mujer contó que alrededor de la 1 de ayer fue con Cartazzo hasta un cajero automático cuando en el cruce de Margis y Regimiento 11 fueron interceptados por tres hombres y una mujer a bordo de dos motos.

Estas personas tiraron al piso a la mujer y la revisaron en busca de pertenencias para robarle mientras que Cartazzo se resistió al atraco. El hombre recibió dos o tres balazos pero igual intentó huir en su moto. Sin embargo, no pudo hacer más que unas cuadras hasta que cayó del vehículo y fue socorrido por vecinos que llamaron al Sies y al 911.

En el Saladillo

La saga asesina continuó durante la mañana de ayer. Minutos después de las 10.30 vecinos de la zona de avenida Argentina y Anchorena —a una cuadra de las piletas del polideportivo de Saladillo— comenzaron a llamar al 911 para alertar sobre la presencia de una persona herida junto a un auto VW Vento blanco que tenía algunas de sus puertas abiertas.

Personal médico y policial se hizo presente en el lugar donde se constató que la persona herida era un joven de 21 años identificado como Leonel Marcelo Benítez, que ya estaba muerto. Según fuentes judiciales, la víctima había sufrido múltiples heridas de arma de fuego. En el lugar se hallaron tres vainas servidas calibre 40 y se constataron en la carrocería del auto ocho orificios de bala.

Los policías de Homicidios entrevistaron en el lugar a una chica de 22 años que estaba con Benítez cuando ocurrió el ataque. La joven contó que se estaban yendo de una fiesta privada o clandestina que se había realizado en la zona y al ir a subirse al auto fueron abordados por dos hombres en una situación de la que dijo no recordar nada más. Sobre este hecho circuló una versión que indicaba que las vainas habían sido halladas adentro del vehículo, por lo que no se podía descartar que el homicida haya estado en el auto cuando le disparó. En ese sentido, la versión indica que luego de consumado el crimen en tirador habría escapado en una moto en la cual lo estaba esperando un cómplice.

En Las Delicias

El último hecho de la saga se registró pasadas las 12 del mediodía de ayer en pasaje Suriguez y Acha al 5700, en barrio Las Delicias. En este caso la policía llegó al lugar a partir de llamados al 911 que habían alertado sobre disparos de arma de fuego en la zona.

WhatsApp Image 2023-11-12 at 15.24.03.jpeg Claudio Ezequiel Ríos fue hallado muerto en una casa del barrio Las Delicias.

Cuando llegó el personal se encontró con el cadáver de Claudio Ezequiel Ríos, de 35 años, en el interior de una vivienda. El cuerpo presentaba, según la información preliminar, heridas de arma de fuego en la zona del tórax. En ese sentido, algunos vecinos confiaron que el hombre había sido atacado en la calle y que de alguna manera pudo correr hasta el interior de esa vivienda para guarecerse de los disparos, pero no pudo salvar su vida.

Asimismo, el personal de la AIC constató disparos en la fachada de la vivienda en cuestión e incluso levantó vainas servidas para que sean enviadas a peritar. En ese marco, mientras relevaban la escena, los efectivos recibieron de manos de vecinos una nota de tinte amenazante hallada en las inmediaciones de la escena del crimen, cuyo contenido no fue revelado por los investigadores.

Sobreviviente

En ese marco de violencia un joven de 21 años resultó herido luego de ser atacado por dos personas en un Fonavi de la zona de Rouillón y bulevar Seguí, en el sudoeste de la ciudad. Según la información policial, el hecho ocurrió minutos antes de las 22 en la tira 57 del complejo habitacional ubicado en Solís al 3600. Allí, según pudo contarle luego a los policías de la AIC que lo entrevistaron junto con su madre en una sala del Heca, Elías Sebastián G. estaba tomando un jugo con un amigo en la tira 57 cuando “de la nada” aparecieron dos personas que llevaban el casco puesto. Los recién llegados, según el relato, comenzaron a correr a los tiros al pibe que se dio a la fuga subiendo a toda velocidad por las escaleras.

En el lugar se hallaron diez vainas servidas cuyo calibre no se precisó, así como una nota amenazante en la que se leía: “Se zarpó la concha de tu madre” y un número de teléfono con prefijo de San Nicolás. Al ser consultado sobre los posibles móviles del ataque, el chico —con domicilio a cuatro o cinco cuadras de donde fue atacado— aseguró no tener idea de por qué le dispararon.