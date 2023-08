Cinco integrantes de una familia acusados por una bestial golpiza contra un vecino

Rodrigo M. se convirtió este martes en el quinto imputado por el feroz ataque a cuchilladas del que fue víctima Antonio Angel C. la noche del pasado 1º de julio en José Ingenieros al 100, en barrio Paladini o Costa Esperanza de Villa Gobernador Gálvez. Rodrigo fue acusado de como coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa. El juez de garantías Facundo Becerra resolvió aplicarle prisión preventiva efectiva hasta el 5 de diciembre de 2023, misma fecha que la que el juez Héctor Núñez Cartelle le había impuesto a sus familiares ya imputados.

La víctima recibió una brutal golpiza y al menos ocho puñaladas, pero sobrevivió. Una semana después del ataque ya habían sido acusados con la misma calificación como coautores Rubén Antonio M., de 63 años; y Rubén Daniel M., de 32. Y en calidad de partícipes necesarios Nora Alicia A., de 55 años, y Mayra Anahí C., de 29 .

Once días después del asesinato de Sergio Daniel Benítez, empleado de una empresa carrocera de 32 años, que fue baleado cuando llegaba a su casa, en la misma cuadra se produjo un ataque demencial del que fue víctima Antonio C., de 30 años. Según la acusación, el sábado 1º de julio alrededor de las 21.30 cuatro personas llegaron hasta uno de los pasillos de la cuadra. Eran los tres integrantes de la familia M. imputado y un cuarto hombre que aún no fue acusado.