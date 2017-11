Cayó un joven que era buscado por matar a otro para robarle la moto

Un joven de 21 años fue detenido ayer por el asesinato de Juan Maximiliano Rosales, ocurrido dos semanas atrás en Génova al 7900. Según las primeras informaciones, el móvil del homicidio habría sido el robo de la moto de la víctima quien, antes de morir, alcanzó a identificar a su agresor. El sospechoso, identificado como Carlos Miguel C. y apodado "Tata", fue apresado en el extremo oeste de la ciudad y se prevé que hoy será imputado por el hecho.

"Kili" Rosales era el mayor de tres hermanos y vivía con su familia en la villa "La Bombacha". Fanático de Rosario Central, el joven de 25 años trabajaba con su padre y un hermano aplicando cemento alisado en viviendas y construcciones.

Su asesinato ocurrió el pasado martes 14 de noviembre, alrededor de las 21.30, a metros de Génova al 7900. Rosales, que estaba terminando de construir una vivienda en Fisherton Norte para mudarse con su pareja luego de casarse, fue sorprendido por un hombre que se le cruzó en el camino para robarle la moto.

La víctima cayó del rodado y se golpeó la cabeza contra el asfalto, aunque no perdió el conocimiento. "Nos vinieron a avisar que lo habían herido y me fui corriendo. Cuando lo abracé me reconoció. «Rosita», me dijo. Y contó, con apodo y apellido, quién le había robado la moto y lo había herido", relató al día siguiente a este diario una tía del muchacho que luego aportó la información a los investigadores.

"Kili" fue llevado por familiares en una camioneta hasta el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), donde entró directamente al quirófano pero murió sobre las 23.30.

"Tata"

Horas después del crimen, al menos dos testigos indicaron que cuando Rosales cruzaba en la moto Yamaha YBR roja de uno de sus hermanos el pasaje Carcará, a 35 metros del cruce con Génova, un joven de la zona conocido como "Tata" le cortó el paso y sin mediar palabras le disparó en el tórax con un arma de bajo calibre. A metros de la casa de su familia, Rosales cayó malherido mientras su agresor se llevaba el vehículo.

Rápidamente llegaron al lugar familiares de "Kili", quien "repetía el apodo y el apellido de quien lo había herido", según relató una tía. También, según recordó otro pariente, a ese sitio llegó "un pibe con la bolsita (producto de una colostomía) que es hermano del que le disparó a «Kili» y vino a ver si estaba muerto".

Mientras Rosales era llevado al Heca, otro tío que no sabía nada sobre el hecho vio la moto del muchacho a unas cinco cuadras del lugar donde había sido asaltado. El rodado, ya sin patente, estaba en poder de un grupo de jóvenes a quienes el hombre increpó apenas reconoció que el vehículo era de uno de sus sobrinos. La respuesta de los muchachos fue abandonar el rodado y escaparse hacia los pasillos de un asentamiento cercano.

En Fisherton Sur

A partir de los datos que brindó "Kili" antes de morir, la policía allanó una vivienda de Génova al 8000 donde vive parte de la familia de "Tata". De allí se llevaron a un tal "Bebe", hermano del presunto asesino, que había salido de la cárcel un día antes. En la casa no se encontraron elementos que lo vincularan con el crimen y el detenido quedó libertad.

En tanto, "Tata" estuvo prófugo hasta ayer cuando personal de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) lo ubicó en el barrio Fisherton Sur. Voceros policiales señalaron que se allanó una vivienda de calle Tero al 9100 donde el acusado se aguantaba pero el prófugo se había escapado minutos antes.

Los uniformados salieron a buscarlo por la zona y lo encontraron en Agustín Magaldi al 9600. "Tata" fue detenido pero no se secuestraron elementos. El fiscal de Homicidios que investiga el caso, Rafael Coria, ordenó que quede incomunicado hasta la audiencia imputativa, en principio prevista para hoy pasado el mediodía.

el lugar. Génova al 7900, donde emboscaron y balearon a Rosales.