Caso Franco Casco: "Casi seis años preso es demasiado tiempo para un inocente"

“Los días detención fueron muy duros. Casi seis años preso fue demasiado tiempo para una persona inocente” , afirmó este miércoles Diego Álvarez, ex jefe de la seccional 7ª y uno no de los policías absueltos por el crimen de Franco Casco. El hombre recordó que estuvo cinco años y diez meses preso. Ayer, luego del fallo del tribunal federal, recuperó la libertad y podrá estar en esa condición mientras el caso es apelado ante la Cámara de Casación Penal.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8 , el ex policía sostuvo que cuando se leyó el fallo absolutorio, tuvo “sensaciones encontradas". Explicó: "Sentí ganas de llorar, de reír, de abrazar a la familia y a los compañeros que aguantaron todos estos años de lucha. Fue algo muy fuerte volver a pisar la calle sin tener al lado a un empleado penitenciario vigilando que no vayas a escaparte”.

"Una de las peores cosas que le puede pasar alguien mientras está preso, y nos pasó a todo los imputados en esta causa, es la incertidumbre de no saber cuándo se iba a terminar esto. Mirar las paredes y pensar, ¿qué hago acá, si no hice nada malo?. Yo dí razones de mi inocencia y no fui escuchado. La incertidumbre de no saber cuándo iba a recuperar la libertad fue terrible” , contó.

>> Leer más: Absolución y libertad para los policías, dolor y desconsuelo para la familia de Franco Casco

Álvarez dijo que afrontó el pedido de prisión perpetua formulado por la Fiscalía “con la tranquilidad de siempre". Reflexionó: "Más allá de la incertidumbre, siempre estuvimos convencidos de nuestra inocencia. Esa tranquilidad es la que nos dio el aplomo para enfrentar todo esto. Hablo también por mis compañeros. Fuimos diez los que estuvimos detenidos en esta causa, y ahora la justicia dijo que somos inocentes. Eso nos permitió vivir esto con el aplomo y la templanza necesaria para salir estoicos y limpios, con la frente en alto, de este proceso”.

Ramón Casco.jpg Ramón, padre de Franco Casco, no puede contener las lágrimas tras conocerse el fallo que absolvió a los policías implicados en la muerte de su hijo. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Al ser consultado sobre qué pasó con Franco Casco en la seccional 7ª, Alvarez sostuvo: “Las audiencias del juicio están en el canal de YouTube. Yo declaré en cinco oportunidades. Ninguna de esas declaraciones duró menos de dos horas. Durante ese tiempo me sometí a todas las preguntas que quisieron hacer las partes. La acusación hizo muy pocas preguntas. Durante mis declaraciones di cuenta de cuáles fueron mis actos y los de mis subalternos hasta donde yo sabía. Describí cada procedimiento en el caso. Cada afirmación que hice está respaldada por documentación”.

>> Leer más: Ramón, el padre de Franco Casco: "No hay justicia"

“La detención de Franco Caso fue hecha el 7 de octubre de 2014, a las 13 aproximadamente. Y que ese mismo día, aproximadamente a las 22, Franco Casco se fue en libertad. Todas las constancias relativas a su ingreso, a las comunicaciones que se hicieron con el fiscal que dispuso su libertad, cada uno de los pasos fueron explicados ante el tribunal. Es más, insté a todas las partes a que me hicieran todas las preguntas que creyeran convenientes porque no tenía nada que ocultar en el hecho. Traté de aportarle al tribunal todo lo que estaba a mi alcance con la mayor claridad posible para remarcar que somos inocentes”, agregó.

>> Leer más: "Convencieron a la familia Casco de una historia que nunca ocurrió"

Alvarez señaló que desconoce qué sucedió con Franco Casco, cuyo cuerpo apareció flotando en el río 20 días después de su arresto. “Casco se retiró en libertad. Hay un acta firmada que fue peritada. Hay imágenes de cámaras de seguridad que lo muestran en la zona norte de Rosario. Las pericias realizadas sobre los videos determinaron que esa persona era Franco Casco. Qué pasó mientras Casco estaba en libertad no lo sé. Tampoco es mi función averiguar qué paso. Esa es atribución de la Justicia. El problema es que siguieron una sola línea investigativa. Se empeñaron en que a Franco Casco lo mató la policía e intentaron probar un hecho que no había ocurrido”.