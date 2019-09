Bullrich aseguró que el jefe policial baleado será "removido inmediatamente"

La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, calificó de "mentiroso disfrazado de policía" al jefe de la delegación de la Policía Federal, Mariano Valdés, quien el pasado lunes 9 fue baleado en la autopista Rosario-Buenos Aires, aunque la hipótesis por un supuesto ataque mafioso perdió fuerza en las últimas horas al revelarse que al menos uno de los disparos que lo hirió fue efectuado desde adentro del auto. Valdes "será removido inmediatamente de la institución", prometió la funcionaria.

"¡La verdad no se tapa! Este mentiroso disfrazado de policía será removido inmediatamente de la institución", publicó esta noche la ministra Bullrich en su cuenta de Twitter, para además aclarar que "la pericia confirmó que el comisario Valdés de la PFA no sufrió un intento de robo sino que el disparo fue desde adentro de su vehículo".

Si bien ahora la ministra se refirió a un presunto "intento de robo" que se habría denunciado en un primer momento, ella misma no dudó en calificar entonces a la balacera como "un ataque de un carácter más mafioso".

"No queremos adelantar una hipótesis, pero pensamos que este ataque tiene que ver con su tarea", dijo el pasado martes 10 Bullrich en declaraciones al programa "Zysman 830", que se emite por La Ocho, en consonancia con una publicación en su cuenta de Twitter en el mismo sentido. También dijo: "Todavía no hemos podido hacer un análisis un poco más fino, pero pensamos que no pueda ser un ataque un ataque normal y común sino un ataque de un carácter más mafioso".

La hipótesis de un atentado mafioso perdió fuerza hoy entre los investigadores luego de que la Justicia Federal de Santa Fe desestimara investigar como un atentado el ataque a tiros a Valdes, ante la presunción de que al menos uno de los disparos que hirió a al jefe policial fue efectuado a corta distancia y desde adentro de su auto.

El jefe policial resultó herido el lunes 9 de septiembre en la autopista Rosario-Buenos Aires, cuando se desplazaba junto a la suboficial Roxana González, de 27 años, que resultó ilesa. Valdes estimó que fue víctima de un aparente "robo al voleo".

El juez federal 3 de Rosario, Carlos Vera Barros, rechazó hoy el pedido de un fiscal para que el expediente pase a ese fuero y sea investigado como un "atentado a la autoridad". Y resolvió que el caso continúe en la órbita de la Justicia ordinaria.

Fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicaron que mañana se realizará una pericia balística para determinar la trayectoria y distancia de los siete disparos registrados sobre el Ford Focus que conducía el jefe policial, de los cuales dos lo hirieron en el brazo derecho y la ingle. Voceros de la pesquisa puntualizaron que los rastros de los disparos quedaron del lado del conductor y en el frente del automóvil.

Para el equipo de fiscales a cargo de la investigación que encabeza Eugenia Lasciarandare, si bien no se descarta ninguna de las tres hipótesis originales, ahora cobra más potencia la de un ataque en un intento de robo o la de un conflicto interpersonal entre los policías que iban en el auto, aunque Valdés lo negó en su declaración.