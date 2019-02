Bullrich asegura que Macri es "el conductor"

Sin miedo. "Las internas no nos asustan", dijo Bullrich apuntando a la UCR.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró ayer que si bien las Paso existen en el juego político, "la gran mayoría en Cambiemos" reconoce al presidente Mauricio Macri como "el conductor" de ese espacio, aunque advirtió que tampoco les "asusta" una disputa interna por la Presidencia con sus socios radicales.

"Participó Ernesto Sanz como candidato, Elisa Carrió como candidata, nosotros también nacimos a la vida política con internas y Paso para dirimir la candidatura presidencial. De última, tampoco nos asusta", señaló.

Bullrich reconoció que "todo partido en una coalición como Cambiemos trata de mantener su personalidad o sus bordes distintivos", en relación con la intención expresada por algunos referentes del radicalismo de ir a internas con Macri para definir la candidatura presidencial, pero dejó claro que en Cambiemos, el liderazgo se le reconoce al presidente Macri.

"Nosotros reconocemos el liderazgo de Mauricio Macri como el liderazgo sólido e importante de Cambiemos, mas allá del liderazgos provinciales, que tenemos muchos, y que han crecido dentro de nuestro espacio, como gobernadores e intendentes", dijo.

En cuanto a una eventual interna dentro de Cambiemos para definir la candidatura presidencial con Mauricio Macri, Bullrich señaló: "No es que no le veo futuro a la UCR en esa interna, lo que digo es que me parece que nuestro juego, prácticamente de todo Cambiemos es claro, y todos vamos a estar apoyando al presidente Macri".

Y agregó: "Inclusive dentro del radicalismo también se discute esta idea, no es algo unánime que el radicalismo pida".

Bullrich descartó cualquier especulación respecto a una eventual candidatura suya de cara a los comicios de octubre. "Seguridad es uno de los puntos importantes en la campaña", dijo para descartar que pudiera postularse a algún cargo en las elecciones de octubre, y agregó: "Nadie me dijo nada y no tengo ningún indicio que esto vaya a ser así, prefiero no entrar en especulación".

Crítica a la oposición

En cuanto a lo que se juega en los próximos comicios y respecto al sector opositor dijo que "se van juntando alrededor de un poder que ha sido siempre permanente, con actores nuevos, incluso algunos que han quedado fuera del mapa, como el socialismo, y que se acomodan en ese espacio porque creen que pueden encontrar cobijo".