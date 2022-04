Barrio Agote: delincuentes atacaron ferozmente a una mujer y los vecinos los retuvieron

"No paré de gritar y vinieron vecinos y me ayudaron. Fue terrible, la piba gritaba «pegale un tiro»", relató la mujer llena de moretones por los golpes recibidos

El lamentable episodio sucedió este viernes en Catamarca al 3500, en barrio Agote, cuando la mujer llegó al lugar en su vehículo para llevarle encontrarse con su hija. En ese momento fue abordada por los delincuentes. "Me bajé del auto para bajarle unas cosas a mi hija, vino un hombre y una mujer y me empezaron a pegar. Se metieron en el auto y como no los dejaba poner la llave me empezaron a pegar cabezazos. Y también me agarraron la mano con la puerta", contó Alicia entre nerviosa y angustiada por lo sucedido, en un acto que se produjo a metros de la comisaría 7ª.