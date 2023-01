San Lorenzo reclama justicia por el camarógrafo asesinado hace una semana

Sol Ventura, amiga de Gutiérrez y periodista del medio de comunicación, señaló este miércoles que la idea para mañana “es pedir justicia y el esclarecimiento del crimen, dejando de lado toda connotación política. Eso es lo fundamental que pidieron los dos hermanos de Gustavo, para no hacer de este caso un tema político”.

“Recién comenzó un año que será decisivo para nosotros a nivel político, pero debemos dejar de lado esa cuestiones y también para mañana convocamos a familiares de víctimas de la inseguridad a que se sumen a esta movida”, dijo Ventura en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8.

Con relación al avance de la investigación, la cronista de Televisión Regional indicó que “tras los allanamientos del viernes pasado, las personas que fueron demoradas quedaron en libertad, y hay un fuerte hermetismo respecto de la causa. El fiscal indicó que están detrás de un hilo de investigación, pero no quiso decir nada para que no se caiga la pista. El fiscal está trabajando con la policía, pero no hay nada específico o resuelto por el momento”.

“Estamos todos muy shockeados por el crimen. Recién mañana se cumplirá una semana. Y nos gana lo emocional, porque queremos una respuesta para que “El negrito” pueda descansar en paz y por el eso el pedido de justicia. Sabemos que la policía está trabajando bien desde el primer momento y esperamos lo mismo de la Justicia. No queremos que el caso de Gustavo quede como un número más en las estadísticas”, agregó Ventura.

camarografo San Lorenzo.jpg El VW Gol de Gustavo Gutiérrez fue hallado incendiado en inmediaciones del cementerio de Andino.

Ventura contó que vive en Capitán Bermúdez y trabaja cubriendo noticias en la zona del Cordón Industrial. “En estos últimos años hubo entraderas que se cobraron varias víctimas, pero son contadas. Distinto es lo que sucede en Rosario y Villa Gobernador Gálvez, pero nos estamos acostumbrando. Año a año aumenta el índice de violencia. Tantos años en los medios, cubriendo las movilizaciones por inseguridad en donde atrás quedaba una familia rota, y ahora es verlo y contarlo en primera persona".

Gustavo Gutiérrez, de 45 años, fue asesinado de un balazo alrededor de las 4.30 del jueves 29 de diciembre, en bulevar Oroño y las vías del Ferrocarril, en San Lorenzo. Todo sucedió cuando el camarógrafo volvía a su casa luego de llevar a una compañera hasta la casa. El motivo del crimen estaría centrado en el robo del auto de la víctima, que apareció varias horas después incendiado en un paraje de Andino, a unos 15 kilómetros de San Lorenzo.

Un día después del homicidio, la policía detuvo a un sospechoso tras una serie de allanamientos realizados en esa ciudad. Además, en esos procedimientos se incautaron una escopeta y municiones calibre 22. Sin embargo, la persona detenida fue excarcelada poco después.