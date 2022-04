Balean una concesionaria en Fisherton: piden al dueño 8 millones de pesos "o plomo"

El mensaje que llegó fraccionado de esa forma era elocuente: "Esto es de parte de la familia de arriba, (figuraba un nombre de mujer), vende terrenos ajenos. Queremos ocho millones, si no plomo todos los días, sabemos todos sus movimientos, si baten la yuta le matamos a todos. Tienen 2 hs si no plomo (se consigna un número de teléfono que no se difunde para no entorpecer la investigación), La familia de arriba".

Tras las primeras actuaciones policiales, para este caso fue convocada la Agencia de Investigación Criminal (AIC) .

Concesionarias, en el blanco de extorsiones

Las concesionarias de autos se transformaron en blanco frecuente de bandas dedicadas a extorsiones. Durante 2021 se registraron varios casos de amenazas, muchas de las cuales llegaron a concretarse con balaceras contra los frentes.

Uno de los últimos casos que tuvieron más repercusión sucedió el 4 de febrero pasado en un local ubicado en Oroño al 5500, en la zona sur de Rosario. Su propietario denunció que recibió mensajes intimidantes en su teléfono. El ataque ocurrió alrededor de las 17 y los pistoleros dispararon al menos cuatro veces, teniendo en cuenta las vainas servidas que fueron levantadas frente al local.

El ataque fue registrado por una cámara de vigilancia del local. Las imágenes mostraban a dos hombres a bordo de una moto que ingresó por Hilarión de la Quintana y desde la cual dispararon contra el local. En el interior del negocio al parecer se encontraba el encargado de la agencia, pero no se registraron heridos.

Uno de los ataques más graves sucedió el 8 de agosto del año pasado en Rondeau al 4100. En esa oportunidad, un pistolero en moto abrió fuego contra la vidriera del local, luego de su dueño recibiera al menos dos pedidos de dinero a cambio de seguridad. La violenta balacera hizo que una mujer, que estaba a pocos metros, saliera corriendo por temor y en ese estado de desesperación sufrió un infarto y falleció.