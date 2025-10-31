Newell's ante Unión: el llamativo dato estadístico que favorece a los rojinegros cuando juegan en su estadio

Rojinegros y tatengues se enfrentaron 77 veces a lo largo de la historia, pero hay una racha que predomina con fuerza cuando chocan en Rosario.

Newell's y Unión se enfrentarán este viernes a la noche en el Coloso del parque Independencia, por la fecha 14ª de la Liga Profesional de Fútbol. Mientras el equipo local necesita sumar para alejarse de la zona caliente del descenso, Unión busca acercarse a los playoffs.

El choque en el estadio Marcelo Bielsa tiene un condimento extra para los rojinegros, ya que Lucas Bernardi "debutará" como técnico del primer equipo en reemplazo del despedido Cristian Fabbiani. Bernardi estará a cargo del equipo durante los tres partidos que le quedan a Newell's en el torneo Clausura (Unión, Huracán y Racing), un mandato que coincide con la etapa preelectoral en el club del parque.

Rojinegros y tatengues se enfrentaron en 77 oportunidades a lo largo de la historia. Newell's domina ese duelo con 30 victorias, mientras que Unión ganó 22 veces y empataron otras 25. Aunque el balance general es relativamente parejo, el predominio de los leprosos es nítido en el historial de partidos jugados en Rosario.

Sin embargo, el dato más saliente a la hora de repasar los enfrentamientos del pasado entre ambos equipos es todavía más contundente a favor de Newell's y negativo para Unión. Es que los tatengues no le ganan a los rojinegros en Rosario desde hace 23 años.

Leer más: Sin margen y con nuevo conductor, Newell's comienza su lucha por la supervivencia

Un recuerdo lejano para Unión

El último festejo tatengue en territorio leproso data del 15 de septiembre de 2002, cuando el equipo santafesino se impuso 1-0 con gol de Martín Pérezlindo sobre el final del encuentro. Desde entonces, pasaron más de dos décadas, distintos torneos y generaciones enteras sin que Unión pudiera volver a ganar en el parque Independencia.

Últimos antecedentes de paridad

En los últimos enfrentamientos, los empates entre Newell's y Unión fueron moneda corriente. El más reciente se jugó el 19 de abril de este año, en el estadio 15 de Abril, en Santa Fe, y terminó 1 a 1 con tantos de Lucas Gamba para el local y Carlos "Cocoliso" González para la visita.

El último cruce enntre ambos en Rosario también terminó igualado: fue el 12 de junio de 2023, hace casi un año y medio. Aquel partido acabó 1 a 1 con goles de Jorge Recalde para Newell’s y Kevin Zenón para Unión.

Leer más: Newell's vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Más allá de la racha negativa de Unión en el Parque, que se extiende por más de dos décadas, la última victoria de Newell's como local data de hace cuatro años: fue el 8 de noviembre de 2021, cuando los rojinegros se impusieron por 1 a 0 con un tanto de Pablo Pérez. Desde entonces, los choques entre ambos acumulan resultados apretados y pocos goles.

Un duelo con historia y necesidad

Más allá del pasado, Newell’s y Unión llegan al encuentro de este viernes con urgencias diferentes. Mientras Newell's necesita sumar los tres puntos para no complicarse en la pelea por el descenso en la tabla anual, el equipo de Leonardo Madelón quiere sostener su buen presente y sumar para seguir soñando con un lugar en los playoffs.