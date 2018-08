Audiencia por el futuro de imputados por el ataque mortal a David Moreira

Pasadas las 13 de hoy se llevara a cabo una audiencia en el marco de la causa por la muerte de David Moreira, sucedida el 22 de marzo de 2014, cuando fue linchado luego de que, según se comprobó, intentara junto a otro joven, Isaías D, robar una cartera. Los tres imputados son Nahuel P., de 26 años; Gerardo G., de 30; y Cristian A; de 36. En la audiencia se sabrá cómo llegará el caso a un juicio oral y público. Mónica, la madre de Cristian A. sostuvo en una entrevista de LaCapital que su hijo "ni siquiera estaba en los alrededores del lugar" y que "lo imputaron por sacar una fotografía".

Según la imputación sostenida por el fiscal Florentino Malaponte, Cristian A. "colgó en su página de Facebook una foto y una serie de frases que según el abogado de la familia Moreira, Norberto Olivares, lo incriminan como "partícipe del hecho". Consultada la fiscalía al respecto sólo contestaron que "el fiscal Malaponte no va a dar declaraciones del caso".

Mónica refirió que "en septiembre de 2014 allanaron mi casa; no sé que buscaban acá porque mi hijo no estuvo cuando le pegaron a este chico Moreira. Le imputaron que había escrito algo en Facebook y eso lo está estudiando mi abogado para ver si fue así, no se sabe quien lo escribió. En mayo de 2017 Malaponte imputó a mi hijo por sacar una foto del hecho, que sí la sacó. Pero eso no es para imputarlo de homicidio. Cristian no aparece en un video en el que varias personas golpean al chico", aseguró.

"No llamé a la fiscalía por que me dijeron que Malaponte no atiende a nadie. Cuando allanaron mi casa se llevaron una CPU y el celular de Cristian y una notebook mía. Nada me devolvieron", sostuvo la mujer.

"Se dijo que mi hijo era un taxista que golpeó a Moreira y mi hijo para esa época no tenía trabajo. Hasta ahora trabaja en una empresa metalúrgica, él es técnico mecánico". Mónica afirma que la imputación es ligera e injusta. "El fiscal me arruinó la vida, tanto que ahora sobrellevo ataques de pánico y tengo diabetes emotiva".

En la investigación de la causa se realizó una rueda de reconocimiento. "La ronda dio negativo, no lo reconocieron como que estuvo allí, mientras le pegaban a Moreira", dijo la mujer.

La disputa penal

Mientras la Fiscalía imputa a los tres acusados de "muerte en riña", el abogado querellante de la familia Moreira, Beto Olivares, sostiene que fue un "homicidio simple". El abogado dijo: "Para nosotros fue un homicidio liso y llano, sino, si se acepta la carátula de riña, resulta que nos juntamos cuatro o cinco, matamos a alguien y salimos libres", ironizó.

Los investigadores reconstruyeron que Moreira fue golpeado durante 15 minutos, que lo arrastraron 50 metros por la calle, que abrieron y cerraron la puerta de un auto contra su cabeza y que levantaron la moto en la que se trasladaba y se la arrojaron encima. Las imputaciones se construyeron a partir de testigos y de videos.