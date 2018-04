Así roban los delincuentes en los locales del centro rosarino

El supuesto cliente ya tiene elegida una botella: un whisky de diez mil pesos. Su compañero deambula por la vinería y distrae la atención. En menos de un segundo, el hombre baja la botella de whisky añejo y la lleva a un costado del cuerpo, lejos de la vista del dueño del local. En un instante ganaron la calle y desaparecieron, pero quedaron registrados en la filmación de las cámaras de seguridad.

Así, en muy pocos segundos, dos delincuentes se alzaron con una botella de $10.500, una de las más caras que tienen en venta en un almacén de vinos y bebidas de Alvear y Tucumán. El dueño no advirtió la maniobra hasta que descubrió que faltaba la botella de la góndola; revisó entonces el movimiento de caja pero el whisky no estaba registrado en las ventas. No demoró en encontrar en las filmaciones el momento preciso del robo.

Robo botella

La causa que investiga la fiscal Verónica Caini se encuentra a la espera de una definición. Por lo pronto, las imágenes muestran la facilidad con la que dos delincuentes pueden perpetrar un robo en menos de diez segundos, en pleno centro rosarino, y escapar impunemente.