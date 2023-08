Asesinaron al médico que le salvó la vida al ex futbolista Fernando Cáceres

"¿De qué valió lo que hizo por mí si al final no le sirvió a él?", reflexionó conmovido el ex defensor de la selección argentina.

Fernando Cáceres, ex defensor de Independiente, Boca y la selección argentina, entre otros equipos, lamentó el horrendo asesinato perpetrado en Morón contra el cirujano que le salvó la vida tras sufrir un ataque similar en 2009 en Ciudadela. "Tuve la suerte de estar en sus manos", señaló conmovido, para reflexionar: "¿De qué valió lo que hizo por mí si al final no le sirvió a él?" .

"Hablar de esto es malísimo. No puede ser que le debes la vida a una persona y hoy estemos hablando de esto", afirmó sobre la muerte del profesional, y sostuvo: "Tuve la suerte de estar en sus manos" . En otro segmento, el ex deportista aseguró "¿De qué valió lo que hizo por mí si al final no le sirvió a él?".

El caso de Fernando Cáceres ocurrió en noviembre de 2009 y tiene similitudes con el asalto al médico de Morón. Sucedió cuando un grupo de delincuentes lo interceptó a bordo de su auto en Ciudadela y le gatilló en la cara. Su estado por entonces era crítico. La bala había ingresado por el ojo derecho y le generó una fractura de cráneo.

"Fue una persona que tuvo mucho que ver en mi vida. Hoy estoy acá gracias a él. Un saludo a la familia... un recuerdo y agradecimiento enorme que se lo di porque lo volví a ver", expresó, emocionado.

En busca de los tres delincuentes

Respecto al crimen de Cruz, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Morón, a cargo del fiscal Matías Rappazzo, y los detectives de la Jefatura Departamental y de la Delegación de Investigaciones (DDI) del distrito, se encuentran abocados desde este jueves a identificar a los tres autores del homicidio.

“Aparentan ser delincuentes jóvenes, de entre 20 y 30 años, pero estamos trabajando para identificarlos”, dijo una fuente judicial.

Los investigadores ya saben que quien ejecutó al médico empleó una pistola calibre 9 milímetros, ya que en el lugar del hecho los peritos de Policía Científica lograron levantar una vaina servida de ese calibre. Ese hallazgo podría ser una evidencia clave para un eventual futuro cotejo balístico, en caso de que se secuestre un arma de esas características.

Embed 19 SEGUNDOS PARA MATAR, ROBAR, FUGAR Y DESCARTAR UN AUTO

- Tres criminales mataron a un hombre que acomodaba objetos en el baúl de su auto en la puerta de la casa.

- Le robaron el auto y fugaron

- Fue en Morón Sur

- El auto apareció descartado en Rafael Castillo. pic.twitter.com/XP18jE5CbI — Vía Szeta (@mauroszeta) August 10, 2023

A su vez, los expertos en rastros trabajaban sobre el automóvil Fiat Cronos que le fue robado a la víctima y que luego fue hallado abandonado, en búsqueda de posibles huellas dactilares u otras evidencias que sirvan para identificar a los autores del hecho.

Esta mañana, una hermana de Cruz dijo que el cirujano llevaba adelante su vida con “todo el sacrificio”, ya que son de una familia de “muy abajo” y aseguró que, a pesar de que se dedicaba a “salvar vidas, no le pagaban bien y encima lo remataron de un tiro en la cabeza”.

“Venimos de muy abajo y el que diga villa se tiene que lavar la boca, porque la villa le dio a este país médicos, directores, profesores, que es lo que son mis hermanos”, manifestó esta mañana llorando Victoria, hermana del médico.

“Mi hermano no vive en un palacio, ese es el sueldo de un cirujano que da todos los días, que salva vidas y no tiene un techo digno porque no alcanza, no le pagan bien, y encima lo rematan de un tiro en la cabeza”, continuó la mujer muy acongojada en declaraciones a la prensa.