En el Heca la terapista Larsen le diagnosticó una herida en región lumbar derecho y glúteo izquierdo y el joven quedó en estado reservado, para pasar a cirugía horas después.

Los efectivos de Homicidios fueron hasta al lugar de los hechos y relevaron la zona en busca de cámaras de vigilancia y de ocasionales testigos. De las primeras líneas investigativas se desprende la hipótesis del homicidio en ocasión de robo y los efectivos pusieron el foco en una serie de “banditas” que merodean por la zona.

Angel era sobrino del artista plástico de Rosario Miguel Brule, conocido como “El Noke”. El domingo por la tarde Brule refirió lo que alcanzó a saber del incidente. “Aparentemente lo siguieron y lo quisieron meter para adentro de la casa y él pensó que era una broma de los amigos del barrio. Pero de pronto le dieron un culatazo en la cabeza y luego dos tiros en la zona lumbar y en el glúteo”, afirmó.

El barrio donde la víctima tenía su casa es en cercanías de Cerrito y Brasil. Una barriada de casas bajas cerca de Pellegrini al 7300, cuadras de gente de trabajo en donde, según los vecinos, es tranquilo y no son frecuentes los robos. Por otro lado el joven no era muy conocido en esa cuadra ya que hacía poco tiempo que había comprado la casa.

El tío de Angel agregó que “después lo llevaron al Heca, dónde fue operado y salió bien de la operación, pero al rato nos informaron que había sufrido un paro cardíaco y tenía un edema pulmonar. Posteriormente, al no poder recuperarlo, falleció. Tenia muchos heridas de importancia vital en el intestino delgado con muchos puntos de sutura y las dos balas no pudieron ser extraídas, pero no estaban comprometidos órganos vitales.”

Angel Brule se ganaba la vida vendiendo y comprando motos y en el negocio le iba bien. La familia supone que “tal vez alguien que lo conocía armó esta jugada para sacarle las motos”. Era un negocio semi familiar ya que su padre compraba las motos y el muchacho las vendía. Angel Brule hacía dos meses que vivía solo en esa casa. Su padre la había comprado y estaban en refacciones.

El artista plástico despidió a su sobrino con un emotivo post es su red social. “Hoy es un día tremendamente triste para mí, mi hermana y mi familia. Anoche quisieron hacer una entradera a mí sobrino-ahijado Angelito tres sujetos totalmente encapuchados y le descerrajaron dos balazos, convirtiéndose en otra víctima más de la inseguridad de este país. Asesinaron por la espalda a un pibe de 26 años, querible, amado. Estamos destruidos. La vida se ensaña mucho con nosotros. Angel tenía muchos amigos, un chico apuesto, laburante, simpático y buscavida que estaba terminando de arreglar su casa propia. Deja una hijita que preguntara por su padre que tanto la amaba. El mal sigue ganando por goleada”.