Apuñalaron a un hombre y lo dejaron malherido en su casa

Un hombre de 61 años fue encontrado apuñalado y con pérdida de conocimiento en la cama de su casa, ubicada en Ecuador al 2100. Según las primeras informaciones, el ataque se registró el sábado a la madrugada, pero recién trascendió el domingo a la noche. La víctima se encuentra internado en estado reservado.

Una llamada al 911 recibida anoche cerca de las 20 alertó por la situación. El aviso lo dio una mujer que se presentó como pareja del hombre atacado en Ecuador al 1300. Según declaró en sede policial, fue hallado ensangrentado, lesionado y con varias puñaladas en el cuerpo.

La víctima fue identificada como Héctor Gómez. Fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), donde le diagnosticaron traumatismos, pérdida de conocimiento, heridas de arma blanca en espalda y rostro.

Sin embargo, la familia directa sospecha de la mujer que lo encontró en la casa y recuerda que hace 15 días sufrió un incendio en el domicilio.

Eduardo Güemes, sobrino de la víctima, dijo que no encuentran explicaciones a lo sucedido. "No tiene nombre lo que le hicieron, ni siquiera robaron algo, no sabemos por qué hicieron esto", se lamentó en declaraciones a "Procopio 830" de La Ocho.

"Es un tipo que no se mete con nadie, que labura, que es mecánico, tiene su autito, su casa humilde. No nos explicamos como pasó esto. Entendemos que esto ocurrió el sábado a la madrugada y recién lo encontraron el domingo a la tarde, perdió mucha sangre y está en coma con pronóstico reservado", describió.

Asimismo, comentó que su tío comenzó con los problemas luego de que inició una relación sentimental con la mujer que realizó la denuncia.