"Andamos matando gente por todos lados"

Leandro Vilches está procesado como integrante de la asociación ilícita y como partícipe secundario en el crimen del bolichero Diego Demarre. Señalado como lugarteniente de la banda, el "Gordo" usaba un celular del que, según el agente policial Ariel Lotito, se obtuvo gran cantidad de información sobre el modus operandi de la banda. El pedido de armas y municiones y el manejo de búnkers se revelan en esos intercambios. En una de las charlas incluso brinda datos personales que, para la Fiscalía, permiten acreditar que el que habla es él. En otra, habla de ir a buscar "la de Roberto" (así llaman en clave a "Guille" Cantero), en referencia a un arma. Y en otra charla lo amonestan por quedarse dormido y desatender la gestión de búnkers.

Con nombre y apellido

Vilches: —¿Me escuchas?

NN: —Sí.

—Anotá, Susana Estela así como suena, Es...tela, no es ni con doble ele ni nada... Susana Estela y el apellido es Alegre.

—¿Alegre?

—Alegre, sí.

—Lo vas hacer... lo vas a transferir a nombre de tu mamá y ¿vas hacer una cédula azul?

—Eeeehh... Con... Con qué... ¿qué datos tengo que tener para hacer la cédula azul? Porque no tengo documento.

—No, no importa los documentos, si vas hacer una cédula azul para manejar vos y sino tenés un año entero para andar a nombre de tu vieja, como vos quieras.

—No, no, no hacele ehhh... hacetela igual a la cédula sí, a mi nombre ¿te lo digo?

—Dale pasámelo completo.

—Vilches Leandro Alberto. Y el número de documento es (...).

—Pará, paraá repetímelo de vuelta, ¿Cómo es el nombre? ¿Vilches?... ve corta.

—Vilches... con S final, ve corta y con S final, Vilches Leandro Alberto.

—Listo. Mañana traeme una fotocopia del documento de tu vieja cuando vengas a firmar y los documentos y señales obvio.

—Bien.

—Dale, te espero mañana.

—Listo.

La cuatro y medio

Vilches: —"Ema"...

"Ema": —Ey, prepará que ahora voy a buscar la de Roberto. La 4 y medio y el 38.

—¿Dónde está?

—Ni idea. Preguntale al "Pibu".

—Ahí le pido, ahí le pregunto.

—Dale.

"Traé toda la plata"

NN: —Gordo, ¿adonde andás vos?

Vilches: —De mi hermana.

—Traé la... toda la plata, de cabeza, y tráela que vamos a contar acá en la casa de Roberto. Ya, "Gordo", porque vos después te colgás, boludo.

—No, ahora, ahora.

—Estoy en Balcarce yo, te espero acá.

"Rescatate gordo"

Vilches: —Narigón.

"Narigón": —¿Dónde estás hermano?

—Ey.

—¿Donde estás?

—Acá de mi hermana.

—¿Qué estás haciendo hermano, estás durmiendo vos?

—Sí guacho, me quedé dormido.

—Rescatate "Gordo", estás recontra mil cómodo, nosotros andamos matando gente por todos lados, rescatate hermano. Te estamos llamando por una urgencia, no podemos contar con vos, boludo. Yo, ¿sabés a qué hora me levante hoy? A la diez de la mañana y todavía no paré guacho, no paré te digo la verdad. Ni yo ni el "Ema", no paré. Yo no fui ni a mi casa, boludo, fui a cambiarme nada más. Te digo la verdad, boludo, estamos renegando. Recién venimos de allá, de Roberto, todo, boludo. Ahora vinimos acá a La Lata, no había mercadería. Ahora le dije a René que cargue la mercadería. No hay humo, no sé si la Vane ya lo terminó. Nosotros hacemos otras cosas, vos encargate de la otra cosa, boludo, tenés que ser más compañero, rescatate, yo también tengo sueño boludo".

—Tenés razón "Narigón", tenés razón, no, recién me quede dormido, no es que me vine a dormir.

—El "Ema", ahí se durmió en la mesa guacho, mirá lo que te digo, yo también ahí de Roberto me estaba durmiendo boludo, me tenia que aguantar, viste te dice vamos a llevar, vamos a llevar, por todos lados anduvimos boludo otra vez.. hasta... (no se alcanza a interpretar lo que dice) estuvimos que marca boludo, fíjate, fijate ahí hablé con René, que necesita acá, ya le dije, ahora vamos a levantar la plata acá nosotros, estamos acá en La Lata. Ahora a René le dije que traiga dos común, tres humo, lo que haya hecho y cuatro pollos, que se tome un carrito y que venga para acá. Y despertate hermano. (...) Te estamos llamando para que la vayas a buscar porque faltan humo, falta la común que está armando tu cuñada.