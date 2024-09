Amenazas a Di María: dos barras de Newell's, acusados de mandarle una cabeza de chancho con una bala

La ilusión de que Ángel Di María regresara a Rosario Central se mantuvo hasta mediados de julio, cuando el campeón del mundo avisó que continuaría su carrera en el Benfica de Portugal. Pero hacía meses que, aún en contra de su deseo, el jugador había madurado la idea de no volver al club en el que debutó en primera. Al menos este año, como en algún momento se pensó que ocurriría. Si los problemas de seguridad pública en general son el principal argumento que tienen las figuras que juegan en Europa para no volver al país, para Di María las dos amenazas directamente en su contra fueron suficientes.

En principio se conoció un solo hecho aunque los dos ocurrieron el mismo día. El primero en trascender fue a la 1.30 del 25 de marzo, cuando se escucharon varios disparos en los alrededores del country Miraflores de Funes, donde viven los padres, la hermana y un cuñado de Di María. Cerca del ingreso apareció una nota: "Decile a tu hijo Ángel qe a Rosario no vuelva más. Porque si no le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos, plomo y muertos tiramos".