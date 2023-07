Alberto Fernández habló de la bandera de Los Monos: "¿Piensan que me pasa desapercibida?"

Qué pasó en el operativo de seguridad que no detectó una bandera de Los Monos

De hecho, Fernández recordó lo ocurrido el fin de semana pasado en la cancha de Newells, en el Coloso Marcelo Bielsa: "¿Piensan que me pasa desapercibido que en el homenaje a Maxi Rodríguez unos sinvergüenzas hayan desplegado una bandera mostrando la cara de los narcotraficantes; delincuentes que azotan a la ciudad de Rosario, riéndose y burlándose de todos nosotros? Nada de eso me pasa desapercibido", disparó.

En respuesta a los planteos de Omar Perotti, quien minutos antes había reclamado por mayores fuerzas federales para combatir el delito en el sur provincial, Alberto Fernández dijo: "Omar, voy a hacer todo el esfuerzo que haga falta para seguir ayudándote, sabiendo que tenemos recursos limitados. Pero buscaré más recursos para que los rosarinos dejen de soportar a esa banda de sinvergüenzas que los están atosigando cada día en sus vidas. Te prometo, pero no piensen que no lo he hecho antes, porque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en Santa Fe por resolver el problema".

Y continuó: "El crimen organizado eligió a Rosario como lugar operativo. Es muy perverso. Compra policías, políticos, jueces, corrompe periodistas, pero no nos van a ganar Omar. Puse recursos y puse hombres; y si hace falta poner más recursos y hombres, lo pondremos. Pero no nos van a ganar"