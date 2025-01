Agravan la imputación a Pablo Nicolás Camino por instigar el doble femicidio de las hermanas Gorosito

Pablo Nicolás Camino , el preso sindicado al frente de una franquicia de Los Monos que estuvo envuelto una fuerte interna con otra facción de la banda, fue sometido a una nueva audiencia imputativa por el doble femicidio de las hermanas Marianela y Estefanía Gorosito , captadas en un bar del macrocentro en julio de 2022 y luego asesinadas en un descampado de Pérez al que arrojaron sus cuerpos. El interno está acusado como instigador del doble asesinato, que estaría ligado a una supuesta deuda de las víctimas. El caso, encuadrado como femicidio y otras figuras que prevén prisión perpetua, sumó ahora el agravante de la participación de un menor. Una chica de 15 años que por su edad no es punible y que se considera parte del grupo de atacantes.

Con sello narco

Estefanía Gorosito tenía 25 años y su hermana Marianela 28. Eran vecinas del barrio Belgrano Sur. La tarde del martes 19 de julio de 2022 merendaban en un bar de Oroño y Salta y al salir subieron a un Chevrolet Cruze negro donde las esperaban otras dos mujeres. El auto era seguido por un Citroën C3 gris en el que al parecer iban tres hombres y otra mujer. “Bajaron en un kiosco de zona oeste donde yo las robé. Después a ellas las subieron al Citroën C3”, explicó uno de los imputados y agregó que las hermanas siguieron viaje en ese auto mientras las otras dos mujeres continuaron en el Cruze.

En el Citroën al que subieron en Chubut y Garzón, las hermanas fueron despojadas de sus celulares, alhajas de oro y las llaves de su casa mientras —según se corroboró con el impacto de las antenas de telefonía celular— las llevaban al descampado del barrio Cabín 9. Si bien hubo disparos durante el trayecto, al llegar a Camino de los Indios y El Chajá las ultimaron de varios tiros. Estefanía recibió ocho balazos y Marianela cuatro; cada una tenía dos impactos en la cabeza. Según la investigación, las mujeres que participaron de la maniobra se encargaron de arrastrar los cuerpos.

Los detenidos por el doble femicidio

A las 20.30 de ese día, cuando aún no se habían encontrado los cuerpos y a unos 500 metros de la escena los atacantes que iban en el Citroën se toparon con un retén de Gendarmería en El Chajá y Provincia de Misiones. Los ocupantes huyeron corriendo pero el conductor atinó a dar marcha atrás y fue detenido tras una breve persecución a pie. Se trata de William Alberto Espinoza López, de 18 años, quien debía explicar por qué el auto en el que iba tenía rastros de sangre, un balazo en una puerta trasera y una gorra de lana rosa con sangre. El joven sostuvo que le habían ofrecido participar de un robo

El siguiente en caer fue el dueño del Citroën, Damián Ezequiel Rojas. El hombre de 30 años había hecho una tardía denuncia de robo del vehículo que para los investigadores fue un intento por desincriminarse.

Meses más tarde, el 7 de diciembre de 2022, fue detenido Lucas Martín Castillo, de 29 años y conocido como “Pelu” o “Chamaquito”. Considerado gatillero de Camino, había sido pareja de una de las víctimas y tenía pedido de captura como sospechoso de haber sido el autor material del doble crimen. Fue interceptado al volante de un Chevrolet Corsa en un control de rutina del Comando Radioeléctrico en Presidente Perón y Campbell.

Interna en Los Monos

Antes de Pelu, a fines de septiembre de 2022 habían sido detenidas las dos mujeres implicadas: Sandra Calegari, de 52 años y sindicada como transera de la zona de Rouillón y Seguí, y Melisa Samanta Negro, de 35. Como entonces estaba en pareja con Camino, esta mujer orientó la pesquisa al entorno del jefe narco que en algún momento, según las investigaciones, gerenció una suerte de franquicia de Los Monos en el sudoeste rosarino. Hasta que a fines de 2022 estalló una interna con otros jefes presos por una presunta deuda que desató una disputa por el control de la barra de Newell's.

A este grupo se sumó una adolescente de 15 años que por su edad no es punible y por quien tomó intervención el juzgado de Menores Nº 2, cuyo aporte en la secuencia delictiva no fue precisado.

Camino está detenido desde diciembre de 2015. Fue apresado por un crimen por el que cumple condena. Desde entonces fue involucrado el crimen del ex ex líder de la barrra de Newell's Rubén “Tubi” Segovia, a quien mató junto con otros tres presos en abril de 2018 en el pabellón que compartían en la cárcel de Coronda, por el que aceptó 24 años de condena. En febrero de 2022 se lo imputó como conductor de una violenta gavilla de narcomenudeo y otros rubros delictivos con epicentro en barrio Godoy.

En octubre de 2022 fue acusado de dos ataques a tiros contra dependencias del Servicio Penitenciario y en junio de este año volvió a ser imputado al frente de una asociación ilícita a la que se le atribuyeron, entre otros, el crimen de Lorenzo “Jimi” Altamirano, raptado y ejecutado el 1º de febrero frente a un ingreso al estadio Coloso Marcelo Bielsa para dejar un mensaje mafioso, y la balacera contra el supermercado del suegro de Lionel Messi a comienzos de marzo de 2023. Hechos que se inscribieron en la disputa con otra facción de la barra de Los Monos con sus jefes presos en Ezeiza.