El ex novio de una de las hermanas asesinadas en Cabín 9 fue imputado por el doble femicidio

Lucas Martín C., apodado "Pelu" o "Chamaquito", quedó en prisión preventiva por dos años por las muertes de Estefanía y Marianela Gorosito. Es el quinto acusado por el doble crimen

El joven de 19 años detenido el miércoles por el femicidio de dos hermanas en un descampado de Cabín 9 había sido pareja de una de las mujeres asesinadas. Lucas Martín C., quien tenía pedido de captura por las muertes, y es el quinto implicado en el caso, fue imputado este viernes como coautor del ataque bajo figuras penales que prevén prisión perpetua. El fiscal Patricio Saldutti le atribuyó crímenes cometidos “mediando violencia de género y como manifestación de la relación desigual de poder entre mujeres y hombres” , bajo la hipótesis de que las víctimas fueron acribilladas porque tenían una deuda con Pablo Caminos, un referente de la banda de Los Monos.

En la investigación por las muertes de las hermanas, secuestradas a la salida de un bar de Oroño y Salta el 20 de julio, esa figura se aplicó desde un principio. Hay dos mujeres acusadas por haberles robado a las víctimas sus objetos de oro y celulares y dos hombres imputados además por concretar los crímenes a tiros. El trasfondo que surgió en la pesquisa es que las víctimas tenían una deuda con Pablo Caminos, un preso que es líder de una franquicia de Los Monos en la zona oeste y que habría dado las directivas desde la cárcel para concretar el ataque.

A ese grupo se sumó este viernes como acusado Lucas Martín C., un joven de 29 años al que le dicen “Pelu” o “Chamaquito”. Según fuentes de la pesquisa, se lo considera un “gatillero” de Caminos. Había tenido una relación de pareja con una de las hermanas tiempo atrás y sería quien las acercó al grupo. Fue imputado como uno de los que se ocupó de ejecutar a tiros a las hermanas por una presunta deuda que se acumuló al administrar dos bocas de expendio de drogas en Cerrito y Nicaragua y en Lejarza y Magallanes. Se presume que, además de la deuda, las víctimas habrían comenzado a vender para otra marca.

C. tenía pedido de captura por el doble crimen y el miércoles fue detenido en un control del Comando Radioeléctrico en Presidente Perón y Campbell. Iba al mando de un Chevrolet Corsa y al identificarse dio la identidad de un oprimo. Luego dijo su verdadero nombre y entonces saltó el pedido de detención. Tras la audiencia que se realizó este viernes a la mañana en el Centro de Justicia Penal el juez Florentino Malaponte dispuso que siga en prisión preventiva por dos años.

El fiscal imputó a “Pelu” como coautor de un doble femicidio, calificado además por el acuerdo previo entre más de dos personas y criminis causa, es decir, cometido para asegurar otro delito que en este caso fue el robo. Los tres encuadres prevén prisión perpetua. Le atribuyó además la portación ilegítima de un arma de guerra y el delito de amenazas simples. Esto último por un incidente que había mantenido mayo pasado con un ex novio de Estefanía, con quien sostenía en ese momento una relación sentimental.

Marianela y Estefanía tenían 25 y 28 años. Vivían en México al 2000, en barrio Belgrano Sur. Se cree que al menos una de ellas trabajaba en esa zona para Camino. Las dos figuraban entre las visitas que recibieron en la cárcel de Piñero algunos integrantes del grupo que reporta a Los Monos. El 19 de julio pasado las hermanas fueron a merendar a un bar de Oroño y Salta. Según la pesquisa, al salir subieron a un Chevrolet Cruze en el que las estaban esperando dos mujeres. El auto se puso en marcha seguido por un Citroën C3 gris en el que iba el resto del grupo agresor.

Alrededor de las 19 las llevaron hasta a la zona de Chubut y Garzón, donde habían acordado encontrarse con quienes finalmente las condujeron a su escenario de muerte. En ese lugar subieron al Citroën. Una vez en el auto les quitaron sus celulares, las llaves de su domicilio y sus anillos, pulseras y collares de oro con al menos un arma de fuego que usaron para herirlas en el camino.

Al llegar a una zona despoblada de Cabín 9, en Camino de Los Indios y Chajá de Pérez, las asesinaron. Estefanía recibió ocho disparos y Marianela cuatro. Les dieron dos disparos de remate en la cabeza a cada una y las abandonaron en un basural. A las 20.30, efectivos de Gendarmería observaron una maniobra extraña de un Citroën en un retén montado a unos 500 metros de donde dejaron los cuerpos. Frenaron el paso del auto y detuvieron a uno de los acusados, William Alberto Espinoza López, cuando intentaba huir trepando a los techos de las viviendas linderas.

“Yo fui a chorear, a agarrar lo que me prometieron, el oro”, declaró este hombre, quien dijo que lo habían convocado para asaltar a las dos mujeres y no para matarla. Dijo que dos hombres y una mujer lo habían pasado a buscar en el Citroën por su casa de Ancaste al 2700 (Avellaneda a la misma altura) y de ahí fueron a buscar a las hermanas al bar. Luego las cambiaron de auto y finalmente las llevaron hasta el descampado donde las mataron, según afirmó, dos varones.

Otro acusado es el dueño del C3 que fue localizado horas después del doble crimen, Ezequiel Rojas. Los dos fueron acusados como coautores del doble femicidio, a lo que Rojas sumó el delito de encubrimiento por realizar una falsa denuncia del robo de su auto las madrugada del 20 de julio. Luego fueron detenidas Melisa Samanta Negro, de 35 años y pareja de Camino, y Sandra Calegari, de 52, sindicada como transera de la zona de Rouillón y Seguí, ambas acusadas de haberles robado a las víctimas.

Además de esta secuencia, “Pelu” fue imputado por un hecho cometido entre abril y mayo pasado y que fue relatado por un testigo de identidad reservada. Ese día, según ese testimonio, C. estaba en la casa de Estefanía cuando llegó al domicilio una ex pareja de la joven, a quien según la imputación el ahora detenido le gritó “andate de acá, quién te creeés que sos”, mientras le apuntaba con un arma. El defensor público de C., quien aceptó declarar en la audiencia, objetó el testimonio de López y pidió invalidarlo, además de expresar su disconformidad con la calificación legal aplicada al caso.