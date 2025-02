Afronta pena de prisión perpetua en el juicio oral por el crimen de una comerciante

La autopsia estableció un total de 14 heridas de arma blanca en el cuello, rostro y omóplato derecho de López. Según el fiscal, las puñaladas fueron efectuadas “con la intención de causar la muerte” de la comerciante asaltada quien murió unos quince minutos después del ataque, según acreditó por esos días una pericia.

En ese marco, según la acusación, Pinillo comenzó a colocar diversos elementos que había en el comercio y los guardó en una caja que se llevó en el mismo vehículo en el que había arribado a la zona.

El homicidio y posterior robo le valió a Pinillo una imputación por homicidio críminis causa, es decir cuando se mata para asegurar la comisión de otro delito, en general —como en este caso— el robo. Esa figura es la que sustenta el pedido de prisión perpetua formulado por Spelta.

Sandra tenía 47 años y dos hijos adolescentes. Tal como publicara este diario por esos días, hacía más de 25 años que se dedicaba a la actividad comercial. Primero con la venta de helados que conservaba en un freezer en el garaje de su casa. Y con el tiempo había podido montar su local en Rivarola al 6800, un negocio en el que combinaba productos de dietética, mercería y cotillón.

En ese local fue hallada el jueves 14 de abril de 2022 por la empleada de un minimarket vecino. La puerta estaba abierta y un hombre había alertado acerca de un charco de sangre. Sandra fue hallada sin vida tendida en el piso. El hallazgo coincidió con la llegada del esposo en una camioneta. Intentaron reanimarla pero fue en vano.

La hipótesis del robo se consolidó a partir de las imágenes registradas por una cámara de vigilancia de un local vecino que mostraron a una mujer luego sindicada como Pinillo entrando y saliendo del local. Al momento de entrar la sospechosa justo había ingresado otra clienta.

“Yo volvía del supermercado chino y me encuentro con una mujer en la puerta que me abre y me deja que pase al negocio de Sandra. Ingresa detrás mío y se queda cerca de la puerta. Hago mis compras y me retiro. En ningún momento noté que haya saludado a esta mujer”, contó esta vecina. Al salir se cruzó con un hombre con mil pesos en la mano que había entrado al local a pedir cambio y se retiró a los veinte segundos. A los dos minutos se vio salir, con el pelo suelto y una caja roja en las manos, a la misma mujer que había ingresado un rato antes con el pelo recogido.

Al momento de exhibir las evidencias en la audiencia preliminar a este juicio oral el fiscal mostró más imágenes de cámaras permitieron reconstruir que la agresora estuvo dando vueltas por las adyacencias del negocio desde la 18. A las 18.19, por ejemplo, se vio pasar el auto por la vereda de enfrente.

Luego volvió a pasar frente al local y finalmente lo estacionó sobre Biancafiori. Más tarde volvió a subir al vehículo con una caja en la que se presume que estaba el botín de escaso valor que le habían sustraído a Sandra.

Las filmaciones y los datos que aportaron las imágenes permitieron establecer el domicilio de la sospechosa en Ouvrard al 7700, a unas quince cuadras del negocio de Sandra. Al allanarse la vivienda se encontraron, entre otras cosas, prendas de vestir muy similares a las de la última mujer que habían mostrado las cámaras saliendo del negocio de Sandra.

Días después

Unos diez días después la sospechosa fue detenida e imputada por el fiscal Spelta. “No sé cómo nos vamos a reponer”, dijeron entonces a este diario sus luego de la audiencia en la que se le dictó la prisión preventiva a Pinillo a pesar del pedido de la defensa para que transitara el proceso bajo modalidad domiciliaria por tener un hijo de un año al que todavía amamantaba.