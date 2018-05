Acusaron a tres hombres por el robo a una gomería y un choque

El miércoles tres hombres asaltaron una gomería de la zona oeste. Se llevaron plata y una camioneta. En medio de la fuga chocaron un auto y lesionaron a la conductora. Luego quisieron entrar al pasillo de ingreso a un asentamiento irregular y no pudieron porque el ancho de la camioneta se los impedía. En el intento derribaron una casilla en la que estaban una mujer con su hija. Los ladrones huyeron a pie y, en el marco de un operativo cerrojo, la policía detuvo a tres sospechosos que ayer fueron sometidos a una audiencia imputativa.

Los acusados denunciaron que la detención se dio en un marco de violencia. En ese contexto también quedó detenida una mujer que ayer dijo que cuando le gritó a los uniformados que dejaran de golpear a los sospechosos, la golpearon también a ella y la subieron a un móvil en el que continuaron los apremios. La jueza ordenó correr actuaciones a la Fiscalía de Violencia Institucional para que investigue lo ocurrido.

"A mí me detienen cuando salgo a la esquina, cuando veo que les estaban pegando mucho a los pibes. Me rompieron el labio. No se ni por qué me subieron a la chata del Comando y me pegaron desde que salimos hasta que llegamos". El relato es de Sandra L., la mujer que ayer fue imputada de resistencia a la autoridad y recuperó la libertad, pese a que la Fiscalía pidió que le impusieran 20 días de prisión preventiva.

Tanto ella como sus tres compañeros de banquillo denunciaron en la audiencia que el procedimiento en el cual se consiguieron las detenciones fue extremadamente violento. De hecho, el defensor público Francisco Broglia expuso los testimonios de vecinos que coincidían con el relato de los detenidos.

Por eso, la jueza Trinidad Chiabrera, ordenó remitir las actuaciones a la Unidad Fiscal de Violencia Institucional para que investigue si la Policía incurrió en excesos durante el operativo. Además dispuso que Sandra L. sea revisada por un forense para que constate las lesiones.

Ordenó lo mismo para otro de los imputados (Néstor A.,defendido por Marcelo Piercecchi), quien durante la audiencia sostuvo haber sido detenido en su casa mientras estaba acostado mirando televisión, y denunció que recibió una golpiza.

Robo y detenciones.

El hecho que ayer se les imputó a Juan P., Oscar M. y Néstor A. ocurrió el miércoles pasado a las 15. Según el fiscal Fernando Sosa, tres hombres, uno de ellos armado, se presentaron en una gomería de Pellegrini al 4800 y luego de amenazar con un arma y golpear al propietario del comercio se hicieron de 4 mil pesos, un celular y una camioneta Ford Ranger 4x4.

Sosa expuso que los ladrones huyeron en la camioneta y en la fuga chocaron, en 27 de Febrero y Magallanes, con un Peugeot 206 que manejaba una mujer que terminó con lesiones leves. Pero no se detuvieron: en Brasil al 2700 intentaron entrar a una villa a través de un pasillo que era más angosto que la camioneta y chocaron diez veces una casilla de chapa. La moradora salió a la calle con su hija y les apuntaron con un arma por lo que continuaron su huida a pie por el pasillo.

Momentos después, la policía detuvo en 27 de Febrero y Larralde a los tres hombres que ayer negaron haber participado del robo pero fueron imputados por robo calificado por el uso de arma, lesiones culposas y amenazas coactivas calificadas. Además se les dictó prisión preventiva por 30 días.