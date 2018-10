Los familiares de Nahuel "Chino" Fernández continúan sin tener noticias del muchacho de 26 años cuyo paradero se desconoce desde el domingo 26 de agosto. "La sensación que tenemos es que ya nadie lo busca, que lo dejaron en el olvido más allá de que nos digan lo contrario", explicó ayer Vanesa, una de las hermanas de Fernández, la cara visible del reclamo. "Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance y no tuvimos ni siquiera una pista de qué le pasó", indicó. La investigación para dar con el muchacho está en manos del fiscal de Investigación y Juicio Guillermo Apanowicz.

En ese sentido, fuentes allegadas a la pesquisa indicaron que "el fiscal estima que Fernández está vivo y que se habría ausentado por cuenta propia" de su casa. En ese marco, el funcionario judicial investiga dos testimonios de personas que aseguran haber visto al "Chino" cuatro días después de su desaparición, el 30 de agosto, en inmediaciones del barrio 7 de Septiembre donde vive su familia. Habría sido en un auto, a las 15 y a las 18 de ese jueves. Pero los testimonios no coinciden en la marca y el modelo del vehículo. Por eso el fiscal solicitó registros de cámaras públicas y privadas de donde los testigos posicionan a Fernández.

Otro detalle de la pesquisa es que luego de su desaparición, el celular de Fernández impactó en una antena en jurisdicción de Roldán y posteriormente no se volvió a utilizar. "Los familiares nos aportaron muy pocos datos sobre los que se pueda trabajar y el fiscal irá ahora por vecinos del barrio para recabar información", indicó el vocero tribunalicio.

De vuelta a casa

El domingo 26 de agosto Nahuel Fernández salió de su casa en barrio Fisherton R., en el límite con Funes, para visitar a su madre en los monoblocks del barrio 7 de Septiembre, de donde es oriundo. Ya por la tarde, pasadas las 17, emprendió el regreso. Fue a tomar un colectivo de la línea 115 a la esquina de Colombres y José Ingenieros. Su plan era ir en ese ómnibus hasta Eva Perón y trasbordar a un coche del 133 negro para completar el viaje hasta su casa.

Julieta, la pareja con la que convive desde hace un año, se mantuvo en contacto con él hasta las 17.38. A esa hora Fernández tiene registrada su última conexión por la red social WhatsApp. A partir de ese momento su familia no pudo volver a entablar comunicación con él.

El mismo domingo 26 de agosto los Fernández realizaron la denuncia en la comisaría 17ª. Y el lunes 27, a primera hora, la repitieron en uno de los Centros de Denuncias de la Fiscalía Regional.

Vínculos negros

Nahuel trabaja en una panadería ubicada en el barrio Industrial y es uno de siete hermanos. Su nombre fue mencionado junto con el de Máximo Ariel "Guille" Cantero (condenado como jefe de la banda de Los Monos) en la investigación federal por un secuestro extorsivo ocurrido el 9 de septiembre del año pasado en bulevar Seguí y Espinillo. En ese expediente judicial Fernández fue sobreseído y "Guille" procesado.

Dos de sus hermanos, los apodados "Parásito" y "Grasita", fueron asesinados a balazos en el interior de un auto la tarde del 16 de abril pasado en el denominado triple crimen del barrio Martín Fierro, en Granadero Baigorria.

Durante los 39 días en los que su familia lleva sin saber de él, Vanesa, una de sus hermanas, fue la portavoz de los Fernández en las manifestaciones. "No hemos tenido ninguna novedad. El fiscal sigue con su teoría de que Nahuel se fue solo. Nosotros tenemos contacto con el fiscal, nos preguntó si Nahuel usaba otras líneas de celular. Pero no tuvimos ningún dato. Yo publico diariamente en mi perfil de Facebook su pedido de búsqueda. La noticia salió en los medios pero nadie se acercó para aportarnos un solo dato", indicó la mujer. "La sensación que tenemos es como si estuvieramos muertos. Queremos que encuentren a mi hermano", agregó.

Necesitamos saber algo

"Hicimos marchas hasta una semana antes de que se cumpliera el mes (el 26 de agosto en Juan José Paso y Circunvalación), pero dejamos de hacerlas porque vimos en la zona autos de alta gama y caras extrañas que nos intimidaron. Todos tenemos familias y no queremos que nadie quede expuesto. Nuestra familia perdió mucho en este tiempo", explicó Vanesa. "Pero necesitamos saber algo. ¿Qué le pasó?¿Dónde está? Yo quiero que mi hermano aparezca, que no quede como un caso más y quede olvidado. Nosotros seguiremos removiendo cielo y tierra, contra viento y marea buscándolo, pero no podemos solos. Necesitamos la ayuda de la Justicia", pidió la mujer.

Por enésima vez la familia Fernández se despegó de posibles vinculaciones de "Chino" con la familia Cantero y la banda de Los Monos. "Nahuel no está vinculado con Los Monos. No tiene nada que ver con esa gente", recalcó Vanesa. Desde el área de prensa de Fiscalía se indicó que "la hipótesis de que Fernández se ausentó por motu propio no es la única línea de investigación que sigue el fiscal Apanowicz".

También volvieron a indicar que "se peritaron las cámaras de los colectivos que el muchacho debía abordar (115 y 133) en el horario en el que se denunció su desaparición, pero dio resultado negativo". Además Apanowicz entrevistó a la pareja del muchacho y le solicitó su celular para que fuera peritado. Ninguna de las dos medidas aportó datos de interés a la investigación.