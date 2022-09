A dos años de la muerte del Oso Cejas, su madre asegura que la causa "está estancada"

Félix Cejas, el papá de Sebastián, falleció apenas nueve días después que su hijo. Tenía 75 años y estaba internado en el Hospital Español, su estado de salud se agravó por el coronavirus. Félix era un paciente con comorbilidades ya que sufría de diabetes y era hipertenso.

"Estos días son terribles. Ya hace dos años que falta mi hijo porque unos cobardes lo mataron por un pedazo de lata", dijo Ana María refiriéndose al Chevrolet Onix que le robaron a Cejas tras pegarle un tiro en el tórax.

2020-11-23 cejas.jpg

La mujer sigue reclamando justicia. Este viernes, en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, se refirió al estado de la causa y allí señaló: "Hace un rato largo que la causa está estancada. Porque hay un solo mayor preso de los cuatro que había en ese momento cuando atacaron a Sebastián".

"También hay un menor detenido pero del cual no sabemos nada. Y nada más. Del mayor ya hemos tenido la audiencia preliminar y ahora estamos esperando algún otro movimiento entre abogados y fiscales. El mayor irá a juicio y del menor no sabemos nada", se quejó la mujer.

cejas.jpg

Cuando le recordaron que a principios de año condenaron a un hombre por encubrimiento -el propietario del galpón de Ituzaingó al 7300, donde hallaron el Chevrolet Onix que le robaron a Sebastián- Ana María recordó: "Sí, condenaron a Claudio Blanco y le dieron tres años por encubrimiento. Pero falta gente",

Ana María dijo que peregrinar por juzgado y la Fiscalía, golpear puertas, convertirse en "especialistas" del Derecho no es algo me pasa solo a ella. "Nos pasa a todos los familiares de la Asociación de Víctimas de la Inseguridad, que es el grupo que integro", remarcó. Destacó que sigue buscando "todos los días a ver qué se puede hacer porque faltan hallar a dos personas. Y no sabemos dónde están y no hay forma de que la persona que está presa diga quiénes son".