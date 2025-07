Pilar Rahola: "Nadie en la región, excepto Irán, quiere que Hamás gobierne Gaza"

Antes de la conferencia dada en el hotel Savoy de nuestra ciudad, Rahola dijo que "la idea de que Hamás nunca más puede gobernar Gaza no solo es una idea de Netanyahu, sino que es una idea hoy por hoy mayoritaria en Israel sin dudas y en Estados Unidos, pero también en Arabia Saudita, en Egipto, en El Líbano y también en Jordania. Nadie en la región, excepto Irán, quiere que Hamás gobierne Gaza. Hoy, y es lo que cambia el panorama en la región, Hamás es un problema para los países árabes y no una solución. Israel ha aplastado a Hamás y ahora quedan restos, pero lo que queda de Hamás no es tanto exterminarlo, sino ver cómo se va de Gaza. Nadie quiere hoy a Hamás, ni siquiera los palestinos, porque los primeros que han sufrido a Hamás han sido los palestinos. Han sido 14 años de un gobierno autoritario que ha masacrado a la oposición, que ha matado gente, ha gobernado con poder absoluto y ha utilizado todo el dinero que llegaba a Gaza no para el bienestar de la gente, sino para crear una gran industria de armamento. Lentamente, pero cada vez de manera más incipiente, hay mucha gente que vive en Gaza que quiere una solución que no pase por Hamás", señaló.