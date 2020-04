Ya hay pacientes recuperados de coronavirus en la provincia

El virus se mueve de forma vertiginosa. Mucho más rápido que las estadísticas del sistema de salud que intentan medir sus consecuencias. Por eso, la directora de Epidemiología de Santa Fe, Carolina Cudós, es cauta cuando se sienta a analizar los números de las infecciones por coronavirus. Nos muestran siempre una foto de un momento determinado, mañana puede cambiar” advierte. Aun así, destaca dos situaciones que pueden considerarse alentadoras: esta semana se registraron los primeros casos de pacientes “recuperados” de la enfermedad, la media de edad de los infectados es menor a 45 años y, hasta ahora, la curva de casos confirmados no registra saltos abruptos, lo que demuestra “que las medidas de aislamiento están siendo efectivas”, destaca.

Cudós es la responsable de elaborar los partes que, por la mañana y por la tarde, se brindan desde la Casa Gris o desde la sede local del gobierno provincial. Desde el 14 de marzo, fecha en que se registró el primer caso positivo en Rosario, en toda la provincia se notificaron 961 casos sospechosos de coronavirus, de los cuales se descartaron casi dos terceras partes (654, exactamente), se confirmaron 152 y continúan en estudio 155. Hasta ahora se apunta sólo una persona fallecida.

En las próximas semanas, además, se empezarán a registrar los casos de pacientes recuperados, una cifra que es importante tener en cuenta porque habla del desenlace positivo que puede tener la enfermedad. Según explicó Cudós, hay 6 pacientes que se repusieron de la enfermedad.

“En la provincia ya hay pacientes recuperados. Hay personas que tuvieron el alta clínica porque están bien, es un alta transitoria pero deben cumplir el aislamiento en su casa. Y también tenemos unas cinco o seis personas con un alta definitiva porque pasaron más de 14 días desde el inicio de la enfermedad y, además, tienen un hisopado negativo”, explicó la funcionaria.

Un seguimiento exhaustivo. Los reportes diarios de epidemiología son el resultado de un seguimiento exhaustivo de la realidad de la pandemia.

El primer dato que ingresa al sistema es el de las personas consideradas casos sospechosos. Es decir, quienes se comunicaron con la línea para consultas del Ministerio de Salud (0800-5556549) o concurrieron a algún sanatorio o hospital con síntomas como fiebre alta, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, y además en las últimas dos semanas haya estado en contacto con cosas confirmados de Covid-19, hayan viajado fuera del país o a provincias con circulación del virus.

Todos estos pacientes se someten a los análisis que se realizan en el Cemar o en el ex Hospital Italiano de la capital provincial, sus datos ingresan también al sistema informático de Epidemiologia. Si el test es negativo, se los identificará como casos desechados. En cambio, si se confirma la enfermedad se pone en marcha un sistema para intentar determinar cómo se produjo el contagio.

Cudós destacó que “en Santa Fe somos muy amplios en el tema de las muestras, siempre que los pacientes presenten síntomas, los jerarquizamos para realizar los análisis” y remarcó que hasta el momento la mayoría de los casos confirmados tuvieron antecedentes de viaje al exterior, a otras provincias o contacto cercano con personas infectadas.

“Hasta el momento no estamos viendo circulación comunitaria del virus. Sí estamos observando, sobre todo en los grandes conglomerados, contagios a partir de una persona que viajó, no cumplió con el aislamiento e infectó a otras hasta el momento no estamos viendo, si estamos viendo contagios por conglomerados, es decir a partir de una persona que contagió a otras personas”, indicó la profesional.

Esto sucede, apuntó, porque en realidad en la mayoría de las personas los síntomas son leves. “Entonces, vinieron de viaje, sólo tuvieron algunos síntomas leves, no consultaron al médico, no hicieron el aislamiento y a partir de ahí mucha gente se contagió”, apuntó.

Entre estas transmisiones que los médicos denominan “en clúster”, indicó, hay dos que se siguen especialmente. En Rosario, de 58 infectados, los especialistas siguen con atención a unas diez personas que se contagiaron todas a partir de un mismo caso. Lo mismo en Rafaela, donde de 17 enfermos, cinco o seis contagios se relacionan entre sí.

“Si logramos que la gente tome conciencia siga respetando el aislamiento, vamos a seguir logrando contener la situación. Si la gente va al banco (como pasó ayer) en forma masiva, ahí no vamos a poder lograr contenerlo, porque es una enfermedad muy contagiosa, con pocos síntomas y que depende mucho del comportamiento de las personas”, destacó (ver aparte).

Hasta ahora, según se remarcó con insistencia desde el gobierno provincial, el aislamiento esta funcionando. “No vemos un crecimiento abrupto de los contagios, vemos que aumentan en forma progresiva, que la curva se está achatando y eso no pasó en el resto del mundo. Esto es importante porque de esta forma los equipos de salud tienen tiempo para prepararse, tanto en infraestructura como en personal idóneo para que no pase como en Europa que, al no tomar ninguna medida, los hospitales desbordaron de gente que falleció porque no podían acceder a los cuidados que necesitaban”.

Determinar cómo se produjeron los contagios es un dato que los epidemiólogos persiguen con interés en medio de la pandemia. El otro es la evolución del estado de salud de las personas que contrajeron la enfermedad. “A todos los pacientes que tienen síntomas se los llama todos los días para ver cómo están. Hay muchos internados, en su mayoría para asegurar el aislamiento o porque tienen un factor de riesgo o más de 60 años”.

Una buena señal es que, entre las personas hospitalizadas, apenas tres personas necesitaron internación en salas de cuidados intensivos. Y, a diferencia de otras provincias, en Santa Fe hay un solo muerto por coronavirus. El cónsul general de Chile en Rosario, Fernando Labra Hidalgo, quien falleció el miércoles pasado.

En la provincia, como en todo el país, la mayoría de los casos confirmados son varones (58 %) y jóvenes, la media de edad está entre los 40 y 45 años. “No sabemos por qué hay más varones que mujeres, lo que sucede con la edad es que son las personas que más viajan, que tienen más vida social y también quizás son las que menos respetaron el aislamiento”.

Los niños menores de diez años se pueden contar con los dedos de una mano, “sabemos que la enfermedad los afecta poco, o con pocos síntomas”, destacó la directora de Epidemiología.

Y destacó que en comparación con otras provincias, hay muchas personas mayores de 60 años que contrajeron la enfermedad. En total, son 31 personas entre ellas un grupo con antecedentes de haber viajado a El Calafate y Ushuaia, dos poblaciones donde se presentaron tempranamente casos por la gran presencia de turistas europeos.

“Si las medidas se relajan no vamos a evitar los contagios”

Mientras se realizaba esta nota, las imágenes de los portales y noticieros televisivos reproducían las largas colas de personas que se agolpaban en las sucursales bancarias para cobrar sus jubilaciones o la asignación universal. La directora de Epidemiología de la provincia, Carolina Cudós, advirtió sobre las consecuencias que pueden tener estas acciones.

“El aislamiento está mostrando ser efectivo para contener la enfermedad”, destacó y advirtió que esto puede mantenerse en tanto y en cuanto se respete el confinamiento. “Si logramos que se sigan cumpliendo estas medidas, vamos a seguir achatando la curva. Pero si la gente va al banco en forma masiva y no una sola persona por hogar sino toda la familia, ahí no vamos a poder contener el virus”.

La directora de Epidemiología lamentó la situación, ya que “si la primera vez que se relajan un poco las medidas, los ciudadanos hacemos esto y empezamos con esta historia de las colas eternas porque se necesita el dinero, ahí no vamos a poder evitar los contagios”.