"Vino mucha gente que no cobra hoy", explicaron desde La Bancaria

La reapertura de los bancos fue un caos en todo el país. La misma imagen se repitió con miles de jubilados amontonados en los ingresos a las entidades bancarias para intentar cobrar sus haberes. Justamente los mayores de 60 años considerados grupo de riesgo por coronavirus.

La secretaria general de la Asociación Bancaria de Rosario, Analía Ratner, lamentó la situación y explicó que fueron muchos jubilados y pensionados que se acercaron sin que sea hoy su día de cobro.

“Hay mucha gente que vino a hacer la cola y no cobra hoy, no se dieron cuenta que hay que respetar el cronograma de pago, por eso insistimos que para que aquel que todavía no vino que sepa que se respeta lo que dice el recibo de sueldo”, especificó.

"Nos encontramos con gente que cobra el 15 de abril y tienen que saber que hoy no va a poder cobrar"

Ratner repitió que hoy se abrieron los bancos para pagar todo aquello que quedó sin abonar desde que se decretó la cuarentena, para quienes quedaron sin cobrar sus haberes.

“Lo que sucede es que nos encontramos con gente que cobra el 15 de abril y tienen que saber que hoy no va a poder cobrar”, alertó.

La dirigente gremial describió que se vivieron momentos “desesperantes” ya que “no se respeta la distancia social, son grupos de riesgo, hoy a las 7 de la mañana tenían frío entonces se acurrucaban uno con otro, una locura”.

En un intento por calcular la cantidad de usuarios que fueron por error, dijo que “por ejemplo en una entidad de pago de jubilados en calle Santa Fe donde es impresionante la cantidad de gente que hay porque la fila da dos vueltas la manzana, cuando fuimos explicando, se fueron unas 150 personas”.

Embed

“El mensaje es que no vengan acá, es desesperante ver tanta gente acumulada, gente grande con discapacidades, no es lindo lo que estamos viendo”, agregó e insistió “esto no termina, esto empieza, hoy se habilitó para que la gente que no tiene su tarjeta de débito pueda cobrar en los bancos“.

“Lo que debe hacer cada uno es respetar el cronograma de pago, no hace falta que vengan todos hoy, en los recibos de sueldo dicen las fechas, y los que puedan por favor vayan al cajero automático”, solicitó para remarcar el trabajo de los inspectores de tránsito y de control de la Municipalidad de Rosario.