Una funeraria entregó un ataúd a la familia, pero sin el muerto

Las redes sociales nos han permitido conocer desde dramáticas historias hasta las más insólitas. Uno de estos hechos ocurrió en México, cuando una funeraria de Baja California le entregó a la familia de una difunta por coronavirus un ataúd sin el cuerpo de la fallecida en su interior. Según se pudo saber, fueron las propias personas que llevaban el féretro los que se percataron al notar un peso demasiado bajo.

El hecho tuvo lugar en Baja California, en México. Como cualquier otra día, los sepultureros recogieron el ataúd que les había traído la funeraria. Así lo llevaron a la familia de la persona fallecida por coronavirus. Sin embargo, en esta ocasión, les llamó la atención que el cajón parecía más liviano de lo normal. Aún así continuaron su camino hacia el cementerio.

En un momento dado, tomaron la decisión de abrir el ataúd y se llevaron una tremenda sorpresa, puesto que la persona no estaba dentro del féretro. De inmediato, la familia se comunicó con la funeraria y les pidieron explicaciones. Los dueños pidieron disculpas e informaron que se había tratado de un error.

No obstante, los familiares expresaron su enojo en las redes sociales y con razón. “Funeraria San José, un fraude total. Nos dieron un cajón vacío. Si algún familiar muere por Covid-19 no pueden actuar de esta manera. Se que todos podemos cometer errores, pero despedimos a un ser querido y no estaba”, contó una joven en las redes sociales.

La fallecida era una mujer de 76 años que había muerto por complicaciones derivadas del coronavirus y, el día de su entierro, justo antes de darle sepultura, los familiares presenten pidieron a los trabajadores de la funeraria que abrieran el ataúd ante las sospechas por el peso que tenía.

En México, se registraron, hasta el momento, más de 129 mil infectados de coronavirus y 15 mil fallecidos.