Un exNewell's, en el medio de una polémica decisión

Cuando se dice que hay personas que subestiman el coronavirus, tal como sucedió en Italia, no es una falacia. Es una clara realidad. En Nicaragua, por ejemplo, el presidente Daniel Ortega hasta ahora relativizó el problema que aqueja al mundo y no tomó medidas extremas. A tal punto que el fútbol sigue y el fin de semana se jugó la fecha de manera casi normal. Y en ese país está Leandro Figueroa, un exNewell’s que está preocupado por la situación. “Lo que se dice es que hay más contagiados de los que se mencionan, pero los están ocultando. Tal vez para no alarmar”, contó el delantero de Granadero Baigorria, que en diálogo con La Capital contó que se encuentra junto a su esposa y sus dos hijos, una nena de cuatro años (Diana) y un bebé de cuatro meses (Nehemías), ambos nacidos en Nicaragua. "No nos obligan a jugar, pero esto es un trabajo y debo hacerlo hasta que se adopte otra determinación", afirmó.

El atacante, que jugó cinco encuentros en la Lepra y después pasó por Central Córdoba, actualmente milita en el equipo Walter Ferretti, de la primera división del fútbol nicaragüense. El sábado jugó la fecha y su equipo cayó por 2 a 0 ante Jalapa. Por supuesto que muchos futbolistas, que no están de acuerdo con la medida, hicieron algunos reclamos e incluso un equipo posó con barbijos en una clara señal de protesta.

LA PRENSA Nicaragua on Twitter Diriangén es el único equipo que abierta y valientemente ha pedido detener el torneo, de manera momentánea, como medida de protección ante el coronavirus. https://t.co/oOKM5ZUdSf — LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) March 22, 2020

“La decisión la tomaron la Liga con los dirigentes de diez clubes. Nueve optaron por continuar con los encuentros”, relató el atacante. La única medida adoptada es que los partidos se disputen a puertas cerradas. "Uno tiene en la cabeza este tema y hay que cuidarse. Ningún jugador quiere jugar, pero uno tiene que estar sujeto a las autoridades porque es un trabajo. Nos toca jugar, pero espero que en algún momento se pare todo porque uno observa cómo en otros países se ven afectados. Y hay gente que se muere", afirmó. A la vez, aclaró: "Yo en ningún momento me sentí obligado a jugar. Estoy por trabajo, debo entrenar y jugar mientras no se tome otra determinación"

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua y líder del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, se maneja de manera dictatorial y no tomó ninguna determinación a pesar de las sugerencias de distintos especialistas del mundo. Y en este caso los jugadores sienten lógicos temores.

Como si todo esto fuera poco, la mayoría de los clubes obligan a sus futbolistas a jugar y la dirigencia del club Walter Ferretti no está exenta de esto. “Si no querés jugar firmás la baja (rescisión) y listo, así de simple. Sólo podemos orar para que no se expanda el coronavirus y no nos contagiemos”, según publicó el diario La Prensa de Nicaragua que confió un allegado a la dirigencia de la entidad. Figueroa, en este sentido, negó que haya sido obligado a disputar un encuentro.