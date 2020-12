¿Se propaga más fácilmente? ¿La gente se enferma más? ¿Significa que los tratamientos y vacunas no funcionarán? Las preguntas se multiplican tan rápido como las nuevas cepas del coronavirus, principalmente la que ahora se propaga en Inglaterra. Los científicos concluyen que hasta el momento no hay conclusiones que lleven a provocar alarma y que no se debe exagerar, pese a que también reconocen que hay mucho por investigar y que algunos estudios preliminares indican que es una cepa más infecciosa, aunque no hay ninguna evidencia sobre la posibilidad de que provoque mayor mortalidad.