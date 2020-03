Reunión clave entre Perotti y la oposición

La reunión de esta tarde a las 18 entre el gobernador de la provincia, Omar Perotti, con Miguel Lifschitz, los presidentes de bloque de la Cámara de Diputados y la totalidad de los senadores puede ser el parteaguas en una relación teñida de histeria y mala onda entre oficialismo y oposición.

La aparición y extensión de la pandemia de coronavirus es un enorme Cisne Negro que cambió la realidad y sus contextos. Los Estados (nacional y provinciales) tienen que romper todas las alcancías, justo cuando en las alcancías hay poco y nada. Pero, la gravedad de la situación, la angustia de los santafesinos y el estado de emergencia obligará a todos a barajar y dar de nuevo. A darse, tal vez, una oportunidad.

Perotti les dirá a todos al atardecer cuál es el estado del Estado en trazos generales y les explicará a diputados y senadores cómo se repartirán los seis mil millones que pidió para salir a paliar la emergencia sanitaria.

Según explicó ayer el ministro Walter Agosto, los fondos irán a salud, desarrollo social, seguridad y educación, todo en el marco de la pandemia. Lo propio sucederá con más recursos para comedores escolares y programas alimentarios. No se descartaba extender ayuda constante y sonante para el personal policial. Pero será Perotti el que marque el destino final, en la charla con los legisladores.

El primer cara a cara entre el gobernador y su antecesor, Miguel Lifschitz, desde hace más de seis meses, es una excelente oportunidad para barajar y dar de nuevo. Al menos, mientras dure el temblor.

De nada sirve, como canta Moris, toda la catilinaria previa. Antes, no había pandemia de coronavirus, no cundía el pánico y las calles no estaban desiertas. Entre los 29 mil millones que proponía el Ejecutivo para endeudarse y los 22 mil millones que ofrecía el radicalismo, la Cámara de Diputados y los senadores podrían dar una vuelta de campana.

Una alta fuente de la oposición admitió ayer que “si el gobernador nos pide flexibilidad para aprobar los fondos para la pandemia, nosotros no diremos que no” y dio una larga explicación sobre números, aportes a intendentes y comunas y variantes por el estilo. Explicó ahí cuestiones vinculadas al presupuesto, el Fuco y la deuda flotante, entre otras.

“Lo que nosotros no vamos a hacer es dejar solos a intendentes y presidentes de comuna ni permitirle a Perotti superpoderes”, amplio la fuente, radical de primera línea.

El informante admitió que cambiaron todas las condiciones generales y de contexto como para mantenerse en posiciones cerradas, pero esperaban que el gobernador describiera cómo y en qué gastaría los seis mil millones que anticipó en las últimas horas.

Al margen de proyecciones, especulaciones y cambios de realidades, bien podrían unos y otros utilizar las ventajas del teletrabajo para evitar estar todos juntos en el ámbito del Salón Blanco, justo cuando se están por ampliar los plazos del aislamiento.

Lo concreto es que de la reunión de Perotti con los legisladores saldrá una nueva realidad en la relación entre oficialistas y opositores. O no.