Quienes serán atendidos este fin de semana en los bancos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que las entidades bancarias deberán abrir sus puertas este sábado y domingo, en su horario habitual, para que los jubilados y pensionados que no tengan tarjeta de débito y los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo puedan percibir sus haberes.

El cronograma se mantendrá como fue dispuesto por Ansés y en los recibos de sueldos de los jubilados.

Este viernes, las sucursales bancarias reabrieron solo para atender a quienes no pudieron cobrar por cajero automático. Es decir, para el pago de jubilaciones y pensiones de marzo cuyos beneficiarios hayan tenido problemas para obtener el dinero, ya sea por carecer de tarjeta de débito, se les haya bloqueado o no sepan cómo utilizarla.

Durante el sábado y domingo serán atendidos en los bancos, los siguientes grupos:

- jubilados y pensionados que no pudieron cobrar sus haberes durante marzo a causa de la cuarentena o por no tener la tarjeta de débito, se les haya bloqueado o no sepan utilizarla

- beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo que cobran el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10.000 pesos, cuyos documentos de identidad terminen en 0, 1, 2 y 3.

A partir del sábado 4 y en el curso del fin de semana, la totalidad de los beneficiarios de AUH y AUE (con todas las terminaciones de documento) tendrá acreditado el IFE de 10.000 pesos en sus cuentas, por lo que podrán ir retirándolos a través de cajeros automáticos en el momento en que lo deseen a partir de su acreditación durante esos dos días.

El lunes 6 de abril, los asignados para asistir a entidades bancarias son:

- las personas cuyos DNI terminen en 4, 5 y 6 que deban cobrar personalmente el IFE por no contar con tarjeta de débito.

El martes 7 de abril, podrán ir a las sucursales bancarias:

- los beneficiarios que tengan el documento finalizado en 7, 8 y 9 para cobrar personalmente el IFE

En tanto, el calendario de pagos de abril se mantiene como estaba establecido, el cual arranca el miércoles 8. Ese día se pagará a quienes tienen DNI con terminación en 0. Luego el jueves 9 y viernes 10 son feriados. Los beneficiarios cuyo DNI termina en 1 cobrarán el lunes 13 y así sucesivamente hasta el jueves 23 con el último turno para DNI finalizado en 9.