El diputado Nicolás Mayoraz, del bloque Somos Vida y Familia, anticipó que el miércoles presentará un proyecto sobre el cual vienen trabajando desde que se presentó el problema del aislamiento social, que tiene por finalidad que la Cámara de Diputados continúe sesionando aún en estas extraordinarias circunstancias.

"Entendemos que el Poder Legislativo, como una de las ramas del Estado, no puede dejar de sesionar en este momento. Las herramientas que brinda la tecnología y hasta el propio reglamento permiten sesionar sin la presencia física de los legisladores, es decir a través de una suerte de teleconferencia. Sólo hay que adaptar los sistemas informáticos para hacerlo. El viernes estuve conversando con el Secretario Administrativo de la Cámara y le anticipé esta idea, para explorar las posibles herramientas disponibles. Solo hay que crear una Mesa de Entradas virtual e instrumentar la firma digital para permitir a los legisladores presentar los proyectos on line; y luego adaptar los reglamentos de las Comisiones para que puedan emitir los dictámenes de cada proyecto presentado, para que luego de pasar por Labor Parlamentaria puedan ser tratadas en una sesión on line. “La excepcional situación que estamos atravesando justifica sobradamente estas alternativas, siempre que se preserve la legalidad del procedimiento, que es perfectamente posible", sostuvo.

Finalmente, el legislador añadió: "Creo que todos los diputados estarán de acuerdo en esta idea o en alguna otra similar que apunte al mismo resultado".

>> Leer más: Diputados provinciales piden sesionar por teleconferencia