El Concejo Central Ejecutivo de la Federación de Transportes Argentinos recordó el sector que está exceptuado de realizar el aislamiento social, y denunció que los transportistas "han sufrido todo tipo de destrato" en las rutas, ya que a muchos no les permitieron ingresar en estaciones de servicio ni utilizar los baños, además de resaltar que no hay talleres mecánicos abiertos y que no les permiten ingresar a los pueblos en caso de una urgencia mecánica.

"Los transportistas se sienten totalmente desprotegidos", afirmaron, además de aseverar: "Están siendo tratados como enemigos por la sociedad".

La Federación de Transportadores Argentinos expresó en un comunicado la "profunda preocupación" por las consecuencias de la pandemia de coronavirus Covid-19, y destacaron que el transporte de granos fue declarado "como actividad esencial para la Nación y por ende la exceptúa de realizar el aislamiento social".

"Desde entonces nuestra gente continúa trabajando para alimentar la agroindustria y las exportaciones que generan las divisas necesarias para que nuestro país reúna los recursos económicos suficientes para (entre otras cosas) combatir la pandemia", puntualizaron.

Pero remarcaron que, "a pesar de estar realizando una tarea muy importante para todos los argentinos", los camioneros "han sufrido todo tipo de destrato en estas jornadas. En las rutas las estaciones de servicios no les permiten bajar ni a comprar alimentos ni a utilizar los baños para higienizarse. No cuentan con los elementos de protección e higiene necesarios. Para el caso que necesiten alguna reparación en la ruta no hay talleres ni gomerías abiertas y no pueden ingresar a los pueblos".

"Si bien las empresas de acopio y de exportación de granos manifiestan su intención de aplicar protocolos de protección, la realidad es que no lo están haciendo y los transportistas se sienten totalmente desprotegidos. En las últimas horas se han dado también muchos hechos de inseguridad en las inmediaciones portuarias", indicaron. Y afirmaron que "están siendo tratados como enemigos por la sociedad cuando en realidad hoy son tan necesarios para nosotros como los trabajadores de la salud y la seguridad".

Además, resaltaron que solamente las provincias de Santa Fe y Córdoba "trabajan en la implementación de medidas para cuidar de su salud en los corredores viales".

Finalmente, recordaron: "Ellos también tienen familia, tienen miedos, también pueden enfermar, y a pesar de ello cumplen su deber. Por eso pedimos respeto, reconocimiento, empatía y solidaridad para con nuestros trabajadores en la ruta".