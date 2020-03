Garay, rehabilitación y cuarentena entre cuatro paredes

Ezequiel Garay no transita por un buen 2020. Todo lo contrario. Primero sufrió la rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha y después se transformó en el primer jugador de la liga de España en dar positivo al test de coronavirus. Pero el ex defensor de Newell's y actualmente de Valencia dejó de lado las pálidas y mostró en sus redes sociales cómo transita sus días, entre cuarentena y trabajos de rehabilitación dentro de cuatro paredes. Como para dejar de lado la amargura y mantener la mente en positivo.

"¿Saben lo que provocó en mí el aislamiento? Motivación. Diariamente iba a mi club a tratarme y el equipo médico hacía todo lo posible para que me pueda recuperar pronto. Ahora tampoco me dejan solo. Con sus instrucciones hago mi propia recuperación y tengo que decir que estoy orgulloso de mí mismo. Noto gran mejoría y no pienso parar ni un día", publicó en su cuenta de Instagram el ex rojinegro, que lleva adelante doble tarea: cuarentena y rehabilitación.

El 2 de febrero Garay sufrió la rotura de ligamento cruzado cuando su equipo estaba enfrentando a Celta. Y después de un mes de esa lesión, el 15 del corriente mes, dio positivo al test de coronavirus. Por tal motivo realiza la rehabilitación en una habitación de su casa y aislado de su familia, aunque con un mínimo y cuidado contacto con su esposa.