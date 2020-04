El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, fue trasladado a una sala de cuidados intensivos después de haber sido ingresado anoche a un hospital con síntomas persistentes de coronavirus, confirmó la BBC.

Johnson pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, que lo sustituya en sus funciones, dijo un vocero del gobierno británico.

El líder conservador, de 55 años, anunció el 27 de marzo que había dado positivo al test de Covid-19 y permanecería siete días en aislamiento en su departamente de Downing Street, a cuya puerta se le dejaban comidas y papeles. Sin embargo, sus síntomas continuaron y eso preocupó al equipo médico que lo asiste.

A pesar de su cuadro, continuó encabezando reuniones por videoconferencia y muchos cuestionaban esa falta de reposo el hecho de que el viernes siguiese teniendo fiebre y el domingo su médico decidiera ingresarlo para someterlo a pruebas médicas como “medida de precaución”.

Según los diarios The Times, DailyMail, The Sun y Mirror, Johnson se encuentra en el hospital St Thomas, de Londres, cerca de Westminster, y se le está administrando oxígeno. El alto funcionario no quiso precisar qué tipo de tests se le efectúan.

“Hoy está en el hospital para ser sometido a exámenes, pero continuará siendo informado de lo que pasa y estando al mando del gobierno”, se limitó a decir Robert Jenrick, ministro de Vivienda y Comunidades, a la radio BBC.

Johnson es el líder político mundial más importante en haber contraído el virus. En el Reino Unido, también se infectaron con Covid-19 su ministro de Sanidad, Matt Hancock, y el heredero al trono, el príncipe Carlos, de 71 años, pero ambos salieron de su aislamiento la semana pasada tras haber superado la enfermedad.