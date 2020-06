El regreso de las actividades deportivas al aire libre arrojó un balance positivo. Así lo indicó, el secretario de Deporte y Turismo de la Municipalidad, Adrián Ghiglione, quien aseguró que "el 90 por ciento de las personas que salieron a correr respetaron las normas de distanciamiento" durante la presente etapa de la cuarentena.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el funcionario municipal hizo un balance de lo que fue la primera jornada de actividades deportivas que comenzaron a practicarse en parques y plazas.

“Salió todo bien y estuvo controlado. Fue un acierto haber establecido una brecha de tiempo de 12 horas, de 8 a 20. Eso contribuyó que haya un flujo controlado de gente haciendo ejercicio y no se produzcan amontonamientos”, agregó.

"En Rosario la brecha era de doce horas y todas eran muy utilizables. Por eso no tuvimos los amontonamientos que se vieron en Buenos Aires".

Ghiglione señaló que también contribuyó “el uso de barbijos o de cuelleras para salir a correr. Sabemos que es incómodo usar esos artículos para la práctica de deportes. Pero ayuda a que estamos entrando al invierno. era un paso que teníamos que dar adelante”.

“Es importante para la gente que viene de tres meses de inactividad que empiece de a poco, aunque tengamos muchas ganas hay que ir progresivamente aumentando la actividad”, añadió.

Ghiglione sostuvo que “toda la gente cumplió. Estuvimos controlando que no se usen los bebederos públicos, de los gimnasios urbanos y creemos que en un 90 por ciento la gente respondió muy bien. Esto vino bien para descomprimir un poco. Le permitió a la gente que hace deportes en grupo y equipo, poder hacer algo de actividad física con los entrenamientos que les dan los preparadores físicos del club”.

El funcionario planteó que lo visto ayer en Rosario no tuvo nada que ver con la situación en la ciudad de Buenos Aires, donde era muy notorio gente concentrada o amontonada haciendo ejercicio. “Eso no se vio en Rosario. En Buenos Aires, el problema es que en ese horario establecido, entre las 20 y las 8, son muy pocas horas que se puede utilizar. Entrando en el invierno, a lo sumo se puede estar hasta las 23. No es habitual salir a correr a las 2 de la madrugada. En realidad eran cuatro o cinco horas en total si se acepta que alguien puede salir a las 6. Entonces se amontonó la gente”.

