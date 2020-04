Casilda sumó dos casos de dengue y se espera el resultado de un tercero

Dos nuevos casos de dengue se registraron en Casilda, que sumados al reportado a principios de esta semana, lleva la cifra a tres infectados en esta ciudad cabecera del departamento Caseros. La situación genera preocupación en el gobierno local, que redobla esfuerzos para poder hacer frente a las tareas de prevención sin descuidar las acciones que también se llevan adelante para evitar la propagación del coronavirus, ya que en la ciudad se reportaron 2 casos positivos y se espera el resultado del estudio realizado a un paciente que se encuentra internado en una clínica privada.

Además de activarse el protocolo de bloqueo sanitario tanto en el domicilio de los pacientes como en los alrededores, el municipio prevé intensificar las tareas de limpieza y desmalezado en espacios públicos y distintos sectores de la ciudad.

Ayer se permitió a los vecinos cortar el pasto en inmediaciones de sus hogares para evitar la proliferación del mosquito aedes aegypti, que es el transmisor del dengue. Si bien fue una "medida excepcional" en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, no se descarta renovar el permiso la semana próxima.

"Estamos trabajando a destajo y haciendo todo lo posible para prevenir contagios en el marco de una situación compleja", dijo el intendente Andrés Golosetti en diálogo con La Capital.

El mandatario local también insistió en la importancia de la responsabilidad ciudadana, sobre todo porque ayer en Casilda (como en muchas localidades del sur santafesino) hubo un mayor movimiento de personas en la vía pública, lo que se dio fundamentalmente por la apertura de los bancos para pagar a jubilados y beneficiarios de planes sociales. Aunque también circularon ciudadanos sin poder fundamentar los motivos y por esta razón se produjo la detención de personas, al punto que el número ya llegó a 190 en el departamento Caseros.

"Si bien gran parte de la población sigue respetando lo dispuesto a nivel nacional, noto situaciones que preocupan. No nos podemos relajar porque no se registraron más casos de coronavirus sino por el contrario, debemos consolidar lo que estamos haciendo porque no tenerlos demuestra que el elegido es el camino correcto", agregó Golosetti.