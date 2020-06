Carreras vivió con angustia pero sin sorpresa los 18 nuevos contagios

Control estricto. El pueblo se encuentra en fase 1 de la cuarentena y no se puede entrar ni salir.

La curva de infectados de Covid-19 en Carreras volvió a subir. El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe informó ayer que otros 18 habitantes de esta población tienen coronavirus, superando el pico máximo de contagiados en un día, que se registró el lunes pasado con 16. La cantidad de infectados asciende a un total de 53.

La localidad del departamento General López, que se encuentra en la fase 1 de la cuarentena y es el segundo distrito con más casos de la provincia, detrás de Rosario, vivió la jornada de ayer con angustia y hubo comercios esenciales que cerraron sus puertas. Pero no los sorprendió la confirmación de estos nuevos contagios.

El secretario adjunto de Salud de la provincia, Jorge Prieto, confirmó anoche los 18 enfermos de Carreras, con un caso índice que tuvo "antecedente de viaje a una provincia con circulación viral". Se trata del camionero que por motivos laborales estuvo en la provincia de Buenos Aires y que se conoció el 16 de junio que tenía Covid-19.

El funcionario manifestó que "el Ministerio de Salud tiene presencia territorial en la región de Venado Tuerto y Carreras, donde se implementó un trabajo interdisciplinario y se pudo realizar el primer anillado y rastreo epidemiológico".

Prieto resaltó que a partir de que se "desencadenó este brote territorial, desde el 17 de junio a la fecha se realizaron 1.017 tomas de muestra, de las cuales 187 corresponden a Carreras".

Ayer no fue un día más en Carreras. A medida que trascendía la noticia de nuevos contagios, hubo comercios que dejaron de atender. Lo mismo dispuso la Cooperativa Agrícola, que tiene una planta de acopio, la estación de servicio y un supermercado. Almacenes del pueblo ya habían decidido bajar las persianas días antes a partir del recrudecimiento de las medidas sanitarias.

Según trascendió, algunos de los pacientes fueron trasladados ayer al Salón de Usos Múltiples de la comuna, donde se montó el centro de aislamiento.

Georgina Gerlo vive en Carreras y le contó a La Capital las sensaciones de sus habitantes tras conocerse los nuevos infectados de Covid-19. "Hay angustia pero no sorpresa. Acá hablamos con los conocidos, te comentan donde estuvieron y entonces sabíamos que podían haber más contagiados. Seguramente a la gente de otros lugares le llama la atención lo que pasa en Carreras, pero no a nosotros", dijo.

"Hay personas que se están haciendo el hisopado de manera privada y desde la comuna piden que se les informe el resultado. Si bien aconsejan que haya reserva de identidad, es un poco complicado. Todos nos conocemos y van publicando los resultados. Así nos vamos enterando quién dio positivo y quién negativo", comentó.

Gerlo contó que no salen "ni a la vereda", y que existe incertidumbre sobre lo que sucederá en los próximos días. Para hoy está prevista una colecta de alimentos no perecederos, organizada por un grupo de adolescentes. Pero ahora no se sabe si se realizará. Si bien el futuro es incierto, la preocupación por estas horas pasa por la salud de un amigo o conocido, sin reproches ni búsqueda de culpables por la propagación del virus.

El clima de malestar que reinó ayer entre los pobladores fue por la divulgación de la cifra de contagios a través de las redes sociales sin que hubiese una confirmación oficial. En una localidad donde todos se conocen, los mensajes de WhatsApp fueron incesantes, en medio de la preocupación de si no era uno el contagiado. A primera hora de la tarde, el jefe comunal Oscar De Nenne informó lo que ya había trascendido.

El origen

El caso índice fue un camionero que viajó a La Tablada y Tortuguitas, en la provincia de Buenos Aires, y el 16 de junio se confirmó que tenía coronavirus. Permanece internado en el Hospital de Firmat, en buen estado de salud.

Carreras tiene 53 contagiados. Otros 8 también tienen relación con el caso del camionero (3 de Villada, 2 de Los Quirquinchos, 1 de Rosario, 1 de Wheelwright y 1 de Elortondo).

Imputarán a un joven de Calchines

El contagiado de Covid-19 de Santa Rosa de Calchines será imputado por supuesta violación de la cuarentena por parte del fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Agustín Nigro. El joven, de 21 años, había sido hisopado en La Plata y regresó a la localidad del departamento Garay sin esperar, ni aislado, el resultado del estudio. La presidenta comunal de Calchines, Natalia Galeano, manifestó que esta persona “durante seis días trabajó y se trasladó al menos a dos localidades vecinas”. Además, el viernes pasado concurrió al hospital Cullen de Santa Fe por un traumatismo de nariz y una fractura de tabique a causa de un accidente.