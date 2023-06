Zlatan Ibrahimovic le dijo adiós al fútbol en una emotiva despedida

A los 41 años, el delantero sueco anunció su retiro del fútbol ante un San Siro repleto y no pudo evitar las lágrimas.

Zlatan Ibrahimovic, con 41 años, 511 goles en su carrera, 29 títulos nacionales y tres internacionales, no pudo evitar las lágrimas de emoción en el estadio San Siro. El delantero nacido en Suecia anunció su retiro del fútbol profesional tras una seguidilla de lesiones, ante sus compañeros del Milan y miles de hinchas tan conmovidos como el propio jugador.

“Llegó el momento de decirle adiós al fútbol, no a ustedes”, dijo después del homenaje de los ultras, quienes lo despidieron formando un mosaico gigante con la palabra "Godbye", combinando "Dios" (God, en inglés) con "adiós" (bye). Después del partido, el plantel formó un pasillo, se exhibió un video con sus mejores momentos y saludó desde el campo de juego para que todos los aplaudieran.

"Tantas emociones en este estadio. La primera vez que llegué a Milán me dieron felicidad. La segunda, amor. Quiero agradecer a mi familia por su paciencia. A mi segunda familia: los jugadores. Al entrenador y a su cuerpo técnico la responsabilidad que me ha dado", dijo Zlatan.

Y concluyó: "De corazón, quiero agradecerles a los fans. Me recibieron con los brazos abiertos, me hicieron sentir como en casa. Seré hincha del Milán de por vida. Es hora de decir adiós al fútbol, no a ti. Vamos Milán y adiós".