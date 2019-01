Zampedri se queda

Carta de gol. El pase al rojo no se concretó ya que llegada la fecha límite no hubo noticias.

La reanudación de la Superliga está cerca, muy cerca, y los tiempos apremian, por lo que la definición de los pases cobran un ritmo vertiginoso. Y cuando el tiempo apremia, los cabildeos les dejan paso a las certezas. En ese sentido, las negociaciones entre Central y el rojo por el pase de Fernando Zampedri se estancaron definitivamente: "La dirigencia de Independiente desistió". Los canallas habían puesto una fecha límite y como no recibieron ninguna comunicación de último momento por parte de la gente del rojo, el delantero seguirá vistiendo la camiseta canalla.

Los dirigentes de Avellaneda no se movieron de su postura, que era poner sobre la mesa 2,5 millones de dólares por el atacante. Los de Central tampoco y se aferraron a lo que habían dejado sentado, que querían limpios 3,5 millones de la moneda estadounidense. Esa brecha de un millón fue determinante, aunque no tanto como el silencio de los dirigentes de Independiente, que ni siquiera atinaron a estirarse un poco más para llegar a un acuerdo. Encerrados cada uno en su postura el tiempo pasó, el llamado no llegó y Central dio por cerrado el tema.

El caso de Nahuel Molina

En las idas y vueltas por los pases suele haber imprevistos. Boca y Central tenían sellada la cesión a préstamo de Nahuel Molina de manera tácita y sólo restaba el okey de Gustavo Alfaro para cerrar el trato. Estaba todo encaminado, sin embargo la actuación del lateral en el partido que el xeneize disputó ante Aldosivi en Mar del Plata conformó al DT del club de la ribera e hizo que la gestión (que sería a préstamo por una temporada) entrara en un compás de espera, algo que podría resolverse en la mañana de hoy.

Si bien Central tiene interés por este lateral que puede jugar tanto por derecha como por izquierda y lo fija como prioridad, tampoco descartan que ante la negativa salgan a buscar un reemplazante, que ya está en carpeta y su nombre aún no trascendió.

Por otro lado, esta noche llegará a Rosario Duván Vergara, quien mañana por la mañana se hará la revisión médica de rigor y firmará el contrato que lo unirá al club. Por la tarde, el volante colombiano será presentado al cuerpo técnico y al resto de sus compañeros.