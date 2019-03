El delantero de Central Fernando Zampedri no anduvo con vueltas tras la dolorosa derrota de su equipo ante San Lorenzo por 1 a 0. "No podemos salir del mal momento. El enojo de la gente tiene que ser así porque no podemos ganar", manifestó.

"Estamos haciendo todo lo posible y no nos alcanza. Vamos a tener que agachar la cabeza y seguir entrenando", agregó.

En cuanto al desarrollo del partido, dijo: "Tuvimos una situación de gol clara en el primer tiempo con Vergara en el primer tiempo y una mía en el segundo, pero no las pudimos concretar".

Embed "NO PODEMOS SALIR DEL MAL MOMENTO"#SuperligaxFOX | La pesadumbre de Zampedri después de una increíble derrota ante San Lorenzo.



¡Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/IPzL9tla47 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 17 de marzo de 2019



Y continuó: "No nos podemos ir con una derrota cuando ellos no tuvieron situaciones de gol".

Por último, sostuvo que "hay que seguir trabajando. De esa manera vamos a salir. Tenemos que corregir mucho errores".