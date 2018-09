El delantero de Rosario Central Fernando Zampedri dijo hoy que la prioridad del equipo canalla es "recuperar el orden" luego de las derrotas sufridas ante Racing y Defensa y Justicia.

En ruedas de prensa este mediodía en Arroyo Seco, el delantero se refirió al flojo rendimiento del equipo ante el Halcón de Varela y admitió que "no pudimos tener muchas llegadas por la rapidez con la que perdíamos la pelota en todo el partido. Lo padecimos los últimos dos partidos entonces eso es algo a mejorar rápidamente".

"En lo anímico el plantel está bien, pero sabemos que veníamos con un buen funcionamiento, orden, el arco en cero y tenencia de pelota. Hay que recuperarlo".

"Al no tener la pelota, se nos complica a todo el equipo y al no sostener la tenencia, no podemos generar juego. No tengo ningún problema de jugar junto con Ruben, pero necesitamos la tenencia y atacar por las bandas para que nos llegue juego", amplió el atacante nacido en Chajarí.

"El planteo que tenemos es para eso y los últimos dos partidos no nos permitieron tener la pelota y si no conseguimos eso, moverla de un lado a otro y terminar las jugadas, se nos complica", destacó cerrando la idea.

Embed AHORA | Zampedri: "El partido con Gimnasia va a ser totalmente diferente a los últimos dos que tuvimos, que eran dos equipos rápidos y que se tiran todo el tiempo al ataque" — Rosario Central (@CARCoficial) 19 de septiembre de 2018



Zampedri reconoció que al partido lo "sufrieron " porque tanto él como Ruben "tratamos de estar todo el tiempo recuperando y quedamos lejos del arco rival".

Trascartón destacó que "en lo anímico el plantel está bien, pero sabemos que veníamos con un buen funcionamiento, orden, el arco en cero y tenencia de pelota. Hay que recuperarlo".

>> Leer más: El colombiano Oscar Cabezas se queda afuera por un desgarro en el aductor

"Estamos tranquilos -admitió el atacante-, pensando en revertir la situación, pero estamos molestos por estos dos partidos. Se puede sostener el buen arranque, hay que corregir cosas y volver a levantar con Gimnasia".

Precisamente sobre el próximo rival, el domingo a las 13.15 en el bosque platense, Zampedri planteó que "va a ser totalmente diferente a los últimos dos que tuvimos, que eran dos equipos rápidos y que se tiran todo el tiempo al ataque".

Por último indicó que el plantel "está bien, creemos en nosotros, creemos en lo que nos dice el técnico y estamos seguros de lo que quiere y lo queremos hacer. Estos partidos no nos salió pero estamos con la misma idea y las mismas ganas de siempre".