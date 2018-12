"Ya pasó lo más difícil, que era volver a jugar en primera"

Volvió bien. Con temple y ganas de mostrar que tiene pasta para jugar y defender la casaca canalla. Emmanuel Ojeda hizo un partido correcto ante Estudiantes en la pasada jornada. Ahora tiene todos los boletos para seguir siendo titular. "Ya pasó lo más difícil, que era volver a jugar en la primera y en el Gigante con toda nuestra gente. Es que eso tiene una presión importante", relata el volante central antes de largar una bocanada de aire. Luego posicionó la mira en el partido de pasado mañana en Liniers por Superliga. "Vélez es un equipo duro, pero en actitud no nos van a ganar seguro", dejó sentado el juvenil, quien además desea tener un lugarcito en la delegación que el próximo jueves jugará la final de la Copa Argentina ante Gimnasia La Plata en Mendoza.

¿Cómo estás para afrontar esta nueva chance que se te presentará ante Vélez?

Estoy bastante tranquilo. Ya pasó lo más difícil, que era volver a jugar en la primera y en el Gigante con toda nuestra gente. Es que eso tiene una presión importante. Pero pude superarlo y eso hace que ahora me sienta más cómodo también. Ojalá el lunes pueda jugar porque hasta ahora el entrenador no dijo nada sobre quiénes lo harán. Pero entreno siempre para eso. Si me toca, espero hacerlo de la mejor manera. Será en todo caso como una nueva prueba que tendré que aprobar.

¿Qué sentiste cuando volviste a jugar el otro día?

Fue especial. Es más, cuando volví a jugar contra Estudiantes lo tomé como un debut prácticamente. Fue especial esa noche porque habían pasado dos años de que no lo hacía en primera. Por suerte me fui contento de la cancha y creo que las cosas me salieron bien.

¿Tomaste el partido como una especie de revancha entonces?

Se puede decir que sí por todas las malas que había pasado. Incluso el día anterior estuve muy nervioso. Dormí poco porque me la pasé pensando casi toda la noche en ese partido. Tenía que irme bien porque sentía que debía rendir.

¿Desde el cuerpo técnico te dijeron algo especial?

Siempre nos están hablando y aconsejando. En ese sentido tenemos todo el apoyo como el del plantel también. Los más chicos sentimos eso porque notamos que están pendientes de nosotros. Es más, cuando a algún chico le va mal, le hablan enseguida para darle todo el apoyo. Y eso es bueno porque así salimos hacia adelante todos juntos.

¿Tuviste miedo en algún momento de no volver a jugar más en la primera de Central, ya que los partidos pasaban y no te citaban?

Y, cuando veía que los partidos pasaban y no me citaban, se me cruzó por la cabeza. Por suerte nunca bajé los brazos a la hora de entrenar. Luego se me presentó la chance y traté de no desaprovecharla. Pero sí, eso se me cruzó por la cabeza.

¿Cómo hacías para entrenar sabiendo que no te iban a convocar?

Trabajando duro. Dando lo mejor en cada entrenamiento. La clave es dar siempre lo mejor. Si no te entrenás, no tenés chances de volver a jugar, es así.

¿Cómo te definís como jugador, ya que sos un volante central que se destaca más por jugar que por meter?

En inferiores siempre jugué de cinco bien paradito. Al principio lo hacía como volante tapón. Luego me probaron de doble cinco hasta que con Leo (Fernández) me solté mucho cuando jugamos y ganamos la Copa Santa Fe. Por eso ahora puedo jugar en los dos puestos. Me da lo mismo estar delante de los zagueros centrales o más adelantado para jugar.

¿Qué sentís cuando ves que a tu lado el lunes estarán Becker y Lioi?

Siento que estaré jugando con amigos más que compañeros, porque venimos de abajo los tres. Siempre jugamos juntos. Somos de la misma categoría (1997) y nos entendemos bárbaro. Ojalá el lunes podamos demostrarlo en cancha porque todos queremos lo mejor para el equipo.

¿Hablaron con Arismendi sobre cómo se moverán para poder complementarse bien?

Sí, justo hoy (ayer) estuvimos juntos en un trabajo y hablamos mucho para ver los movimientos que debíamos hacer cada uno. La idea es complementarnos de la mejor manera.

¿Pensás en la final del jueves con Gimnasia?

En parte sí porque es inevitable. Pero a la vez sé que nos jugaremos en un par de días un partido muy importante contra Vélez. Ojalá luego pueda estar en el plantel, si el técnico lo considera. Pero por ahora sólo pienso en lo que afrontaremos el lunes.

¿Y qué imaginás de Vélez?

Ellos tienen un equipo que juega bien. Tienen muchos pibes que meten y corren mucho además. Pero nosotros también tenemos lo nuestro, así que me quedo con eso. Porque en actitud, no nos van a ganar.