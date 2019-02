Y la pelota siguió rodando

"Se cayó, no lo empujó nadie. El desenlace fue accidental". La frase se escuchó esta semana de boca del abogado de uno de los acusados por la muerte de Emanuel Balbo, el hincha de 22 años de Belgrano de Córdoba, golpeado por simpatizantes de su mismo club que pensaban que era un infiltrado rival en la platea. Fue durante el clásico con Talleres, el 15 de abril de 2017 en el estadio Mario Kempes.

El joven murió dos días después y el juicio que tiene a seis acusados comenzó este lunes en la Cámara 12 del Crimen de Córdoba y el martes se realizó una inspección ocular en la cancha.

La Justicia deberá determinar si es cierto lo que argumenta Carlos Hairabedian, el defensor del principal imputado, Oscar "Sapito" Gómez. O, por el contrario, resuelve que fue quien instigó el ataque colectivo al gritar: "Este es hincha de Talleres, ¿qué hace acá?".

Además de Gómez están acusados Matías Ezequiel Oliva (22 años), su padre Cristian David Oliva Molina (48), Pablo Javier Robledo (20), Martín Darío Vergara (24) y Yamil Nahuel Salas (26).

Por otra parte, llegó en libertad a este juicio Hugo Orlando Acevedo (42), quien le robó las zapatillas a Balbo cuando estaba agonizando.

La madre de la víctima filmó un sensible video con el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba (ver aparte) para pedir "Justicia" y mientras se resuelven las causas del crimen (una por homicidio agravado y otra por robo) queda abierta la pregunta sobre qué políticas hubo desde el Estado tras este crimen (AFA aplicó la sanción a Belgrano de jugar de local, sin público).

Cabe hacer memoria: después de "la caída" de Emanuel, el partido se jugó igual ante más de 46.700 hinchas, todos de Belgrano porque no se permitía el ingreso de los visitantes. La pelota siguió rodando como si nada hubiera pasado. Y luego hubo más: se jugó un encuentro oficial por Superliga y este verano un amistoso, entre los mismos equipos y con ambas parcialidades, en la misma cancha. No existió minuto de silencio por Balbo, no se repudió el hecho ni se recordó que esta semana continuaba el juicio. Muchos titularon "el primer fallecido de la era Tapia" de los 259 que registra en todo su historial el fútbol argentino.

Hace dos años

Ovación entrevistó en ese momento al periodista Alejandro Wall, quien dijo: "Lo perturbador es lo que sucede alrededor. Cómo los hinchas nos convertimos en salvajes dentro de una cancha y cómo volvemos a ir a un estadio después de ver algo así, casi naturalizamos que esto puede suceder en una tribuna". Y agregó: "Creo que los hinchas y los socios debemos entender que hay una violencia específica en las canchas y que debemos organizarnos para reclamarle al Estado y a las dirigencias que no queremos este fútbol salvaje, y diferenciarnos de los barras".

Hasta ahora quienes sólo recogieron el guante fueron los jóvenes agrupados en la Coordinadora de Hinchas. Varones y mujeres que reclaman contra la violencia y otras cuestiones inherentes al deporte. ¿Quién más se suma?