Vóley: Normal 3 juega la Liga Nacional de Voleibol Masculina

Emiliano Romero es el capitán del equipo y el encargado de contar cómo fue la pretemporada del aurinegro de cara al torneo organizado por la Feva. “A fines de noviembre empezaron a arribar los primeros refuerzos (Lautaro Cimarelli, armador, ex Náutico Sportivo Avellaneda y Eugenio Brauchli, central, ex Regatas Rosario), que se completaron en los primeros días de diciembre con la llegada de los chicos de Buenos Aires (Valentino Rivero, opuesto, ex Boca Juniors; Ezequiel Aragones, punta, ex River Plate; Francisco Vila, libero, ex Ferro Carril Oeste y Sebastián Weremczuk, central, ex River Plate). A partir de ahí comenzó a entrenar todo el plantel completo de lunes a sábados en una pretemporada bastante exigente.