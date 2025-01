Vóley: Náutico, Sonder y Normal 3 arrancan su sueño en la Liga Argentina Femenina

Náutico Sportivo Avellaneda tiene el honor de ser el primer club rosarino en ser parte de la más alta competencia del vóley nacional, la Liga Argentina Femenina de vóley. Para lo que será su quinta temporada en la LAF, el equipo de la zona norte rosarina buscará mejorar el décimo puesto alcanzado en 2024. Para ello, como argumentó Delfi Arlego: “ Apenas terminamos de jugar el torneo local arrancamos la preparación. A fines de diciembre se sumaron las dos armadoras (Antonella Cataldo y Giuliana Sorrentino, provenientes de Ferro Carril Oeste y GER respectivamente) y en enero, lo hicieron el resto de los refuerzos (la opuesto Bernardita Aguilar, ex Glorias Argentinas; la punta Morena Kaplan, ex GELP; y la líbero Anita Maestu, también ex Glorias Argentinas). Con respecto al equipo del año pasado, en esta temporada hay más jugadoras del club, que ese el objetivo que tuvo el club desde un principio... fomentar el desarrollo de las jugadoras de Náutico”, completó Arlego.

De pretemporada, Náutico solamente jugó ante Sonder y tuvo un amistoso con el equipo masculino sub-18 de su propia institución. A pesar de tener poco rodaje, la capitana cree que “el equipo llega bien al debut, faltan corregir algunos detalles pero llega unido y muy sólido. La idea es disfrutar el proceso y la Liga en sí. No vamos a buscar una posición definida en la tabla sino que vamos a intentar quedar lo más arriba que podamos. Si bien la idea es disfrutar del juego, vamos a tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posibles”.

Para eso, Arlego confía en la juventud que tiene el equipo pero sabe que del otro lado de la moneda “corremos con la desventaja de que vamos a enfrentar a jugadoras que tienen mucho más experiencia que nosotras. No obstante creo que si nos unimos, ser un equipo joven puede ser una gran fortaleza.

El plantel del conjunto de la zona norte lo integran las jugadoras Bernardita Aguilar, Delfina Arlego, Lara Bersani, Sofía Bersani, Antonella Cataldo, Avril Chort, Martina Costantini, Morena Kaplan, Emilia Luchessi, Anita Maestru, Juana Montanini, Delfina Sauro, Giuliana Sorrentino, Malena Zanotti, Guadalupe Cereda, Pilar Giménez, Gracia Núñez, Valentina Rodríguez, Alessia Valvasoni, y Sofía Consolati. El staff, en tanto, lo componen Mauro Mateo Boasso (entrenador en jefe), Natalia Soledad Vernetti (coach asistente 1), Guido Bienchi (coach asistente 2), Julieta Cavalli (coach asistente 3), Carlos Trovato (preparador físico), Ignacio Albornoz (kinesiólogo) y Adrián Villareal (manager).

Voley Ova 04.jpg Agostina Pelozo, libero y capitana de Sonder.

Sonder buscará dar pelea

En 2024, en lo que fue su primera temporada en la LAF, Sonder tuvo con un gran rendimiento terminando en el quinto lugar. Este año, Agostina Pelozo, bicampeona panamericana con la selección argentina, volverá a ser la capitana de un equipo que, fiel a su ADN, buscará nuevamente dar pelea. “Después de las finales del torneo rosarino se fueron sumando las refuerzos. Oficialmente, de cara a esta Liga, arrancamos la pretemporada en el mes de diciembre. Primero se sumaron Julieta Ruelli (punta receptora, ex San José), Romina Hilz (central, ex Mupol) y Martina Quinteros (central, Atenas de Córdoba) y luego Mora Pampin (opuesta, ex Mar Chiquita) y Catalina Arrigone (punta receptora, ex Escuela 221 de La Pampa). Además contamos con la brasileña Bruna (Tannert) desde el torneo local, por lo que no la tomamos como una incorporación”, destacó la líder.

“La pretemporada fue dura, sobre todo desde el aspecto físico, más que del táctico. Jugamos con CEF y San Isidro dos amistosos con cada uno y esta última semana contra Normal 3 y Náutico para terminar con los últimos detalles de cara al inicio de la Liga. Creo que el equipo llega bien al debut”, reseñó Pelozo.

“Así como la pretemporada es la parte más tediosa, ahora arranca lo más lindo que es jugar, la competencia por la que nos estuvimos preparando. Es como que se respira otro aire. Además no hay nada más lindo que debutar de local. Estamos un poco ansiosas y con muchas expectativas, por eso no vemos la hora de empezar a jugar”, confió.

“Para este año hubo muchos cambios en el plantel, hay caras nuevas, caras jóvenes. Para las más grandes, va a ser un desafío para reinventarnos y también para aprender de estas chicas que vienen con mucho hambre y con muchas cosas para enseñarnos. Creo que la fortaleza del equipo está en su juventud, en su desparpajo, que es el que contagian las más chicas que hoy son la mayoría del equipo. Sonder es un club que ya tuvo su experiencia en la Liga y pienso que aprendimos mucho y que este año estamos mucho mejor y más preparadas para afrontar esta Liga”, evaluó Pelozo.

Finalmente a la hora de hablar de las metas, la capitana de Sonder no dudó: “El objetivo es superar la marca del año pasado, seguir mejorando y dejar al club que tanto queremos en lo más alto de Liga. Decir que Sonder está por jugar su segunda liga consecutiva me llena de orgullo pero, obviamente, ahora vamos por más”.

En la Liga que ya se asoma, Sonder tendrá en sus filas a Julieta Ruelli, Costanza Galimberti, Martina Quinteros, Mora Pampin, Romina Hilz, Martina Ghio, Bruna Tannert, Martina Pelozo, Valentina Bini, Catalina Arrigone, Carolina Pelozo, Agustina Torrigiani, Candelaria Gutiérrez, Lucía Mezzo, Catalina Olsina, Julia Crespo, Virginia Beguiristain, Agostina Pelozo (capitana), Irene Verasio y Micaella Gallo. El cuerpo técnico está integrado por Luciano Verasio (entrenador en jefe), Michelle Verasio (coach asistente 1), José Luis Pecce (coach asistente 2), Sebastián Parolin (preparador físico), Lucía Müller (estadígrafa), Carolina Rodríguez (fisioterapeuta) y Roberto Chida (manager).

Voley Ova 03.jpg Martina Iwanowski, armadora y capitana de Normal 3.

Normal 3, el debutante en la LAF

Ganar la Liga Federal, lo que sería el torneo de ascenso, fue un aliciente muy grande pero sobre todo una muestra del potencial de Normal 3. Ganaron de punta a punta un torneo duro y difícil, y ahora darán pelea en el círculo mayor. Para jugar en este nuevo escenario las chicas de la Escuela se prepararon a conciencia. Según contó Martina Iwanowski “arrancamos a principios de diciembre con muchas ganas y compromiso, entrenando la mayoría todos los días de lunes a sábado en doble turno (mañana y noche). Las que trabajamos, como en mi caso, lo hicimos en un único turno. A esto hay que sumarle el estímulo de gimnasio entre 3 y 5 veces por semana. La pretemporada fue intensa y en ella jugamos amistosos contra equipos de la ciudad y de la región, como Villa Dora y Sonder, entre otros y también tuvimos la oportunidad de recibir al CEF 5 de La Rioja, el último campeón de la Liga. Esos partidos nos permitieron ajustar detalles y medir nuestro nivel de cara al torneo. Viene siendo un proceso exigente pero a la vez muy enriquecedor”.

“Creo que llegamos al debut con confianza y sobre todo muy entusiasmadas. Más allá de las ansias normales del primer partido, siento que el equipo está preparado para dar lo mejor de sí y representar a la Escuela con orgullo. Esperamos poder demostrar en la cancha todo lo que nos venimos preparando”, confió la capitana.

A la hora de referirse al plantel destacó que hubo algunas incorporaciones. “Se sumaron varias jugadoras que traen mucha experiencia y recorrido de liga. Hay un núcleo de jugadoras de la escuela con las que venimos jugando juntas desde hace tiempo que se mantiene y de chicas de otros clubes de la ciudad que ya nos acompañaron en el Federal del año pasado. Estos cambios, sin duda, llegaron para fortalecer al equipo y darnos más variantes para afrontar las diferentes situaciones del torneo”, explicó Iwanowski.

En ese sentido, para participar de esta Liga arribaron la líbero Valentina Tedeschi y la opuesta Camila Medina (ambas desde El Tala), la central Sofía Calderón (de GER), la opuesta Micaela Fabiani (ex San Lorenzo), las puntas Milagros Jacue (ex Universidad de La Matanza), María Elena Romero (ex Universitario de La Plata) y Catalina García (ex Rosario Central).

“Nuestro objetivo principal es llegar lo más lejos posible en el torneo. Apuntamos a quedar entre los ocho primeros, disfrutar del camino y seguir creciendo como equipo. Representar a Normal 3 es un orgullo y queremos dejar el nombre de la escuela lo más alto que podamos. Nuestras fortalezas están en la entrega que tenemos dentro y fuera de la cancha. Pienso que somos un equipo perseverante, que se hace fuerte sobre todo en las situaciones más dificiles. Además, creo que logramos una muy buena conexión. Sabemos que el trabajo colectivo y el sentido de pertenencia y el orgullo que sentimos muchas de nosotras al vestir la camiseta aurinegra son nuestras mejores herramientas”, dijo orgullosa.

Para cerrar, Iwanowski confesó qué torneo espera. “Me imagino un torneo muy competitivo, con un nivel muy alto y con equipos que también se prepararon muchísimo. Nos vamos a enfrentar con equipos de la máxima categoría, que durante el año juegan ligas muy competitivas como es la Metropolitana por ejemplo. Sin dudas es un desafío enorme. Se vienen partidos intensos donde cada punto va a ser importante. Es la oportunidad de mostrar nuestro juego, de dar pelea en cada pelota y de visibilizar aún más el vóley de la Escuela”.

El plantel de Normal 3 está ingregado por Barbara Re, Josefina Nioi, Ludmila Giandana, Valentina Romero, Martina Iwanovsky (capitana), Valentina Tedeschi, Camila Medina, Sofía Calderón, Martina Carradori, Micaela Fabiani, Milagros Jacue, María Elena Romero, Cecilia Strupeni, Valentina Simonin, Morena Bruna, Lara Ybañez, Catalina García, Martina Peralta, Guillermina Ybañez y Lina Chianello. El cuerpo técnico, en tanto, lo integran Renzo Briozzo (entrenador en jefe), Pablo Zárate (coach asistente 1), Lara Tatín (fisioterapeuta), Sofía Muntane (nutricionista), Julián Welschen (estadígrafo), Ignacio Calabrese (fisioterapeuta) y Analía Mule (manager).

La primera fecha

La primera fecha se disputará del 17 al 19 de enero y dentro de ese marco Sonder será el primero de los equipos rosarinos en salir en la cancha ya que el viernes, a las 21, recibirá en La Fábrica a Gimnasia de La Plata. El sábado, en tanto, Normal 3 tendrá su debut absoluto en la LAF, cuando desde las 20 enfrente a Ferro. Un rato después, a las 20.30 Náutico enfrentará en el estadio Velasco a San Lorenzo. El domingo 19 se cerrará el primer fin de semana de acción con los duelos entre Sonder v. Estudiantes (a las 20), Normal 3 v. San Lorenzo (a las 20) y Náutico v. Ferro (a las 20.30).