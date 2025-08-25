La Capital | Ovación | viral

Video viral: la insólita confusión de una periodista con un futbolista en la Bundesliga

Tras la victoria 4-1 de Eintracht Frankfurt sobre Werder Bremen en la liga de Alemania, un desliz de la cronista generó un tenso momento que fue replicado en redes

25 de agosto 2025 · 11:15hs
Marco Friedl

Marco Friedl, futbolista de Werder Bremen, protagnizó un incómodo momento con una periodista.

Una insólita situación se vivió entre una cronista y un futbolista de la Bundesliga de Alemania este fin de semana. Tras el cambio de camiseta con un excompañero, Marco Friedl fue confundido con uno de sus rivales luego del partido entre Eintracht Frankfurt y Werder Bremen, lo que generó un momento viral.

Luego de cambiar su camiseta con Michael Zetterer, quien dejó Bremen recientemente para pasar a las Águilas, el defensor austríaco fue entrevistado por la cronista Katharina Kleinfeldt de la cadena Sky y protagonizó un tenso momento.

La periodista no se percató del intercambio de camisetas (Friedl llevaba puesta la casaca del Frankfurt) y preguntó directamente sobre la victoria de Eintracht: “Queremos hablar un poco del Eintracht, claro. Centrémonos primero en el partido. Hoy ganaron 4-1, ¿es la victoria inicial que esperaban?”.

“Soy jugador del Werder Bremen, por si no quedó claro”, respondió el defensor con un evidente gesto de incomodidad y bronca en su rostro. Kleinfeldt intentó disculparse inmediatamente, pero la reacción fue sin muchos ánimos y la entrevista fue interrumpida.

Periodista alemana

Un incómodo momento viral

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y generó repercusiones sobre la cobertura. El motivo por el que Friedl utilizó la camiseta de su rival frente a las cámaras fue para evitar aparecer en la transmisión con el torso desnudo, pero eso mismo fue el detonante de la confusión frente al micrófono.

>> Leer más: "Tiene colmillos": las contundentes frases de Nahuel Guzmán sobre el presente de Ángel Correa en México

Después de que se conocieran las imágenes, el futbolista manifestó sobre el incidente: “Nunca me había pasado algo así”. Además, recordó que tuvo una charla con la misma periodista en la previa del encuentro, lo que generó aún más desconcierto en él. “Es extraño y también un poco ridículo”, remarcó.

Por otro lado, la periodista no tardó en reconocer públicamente su error y admitió que “la situación es muy desagradable y molesta”, pero también se tomó con humor el desliz y la reacción del futbolista. “Espero que Marco pueda sonreír después de unos días”, expresó.

Noticias relacionadas
Golazo para Central. Franco Ibarra (5) observa el trayecto de la pelota enviada por Di María y que está a punto de ingresar en el arco de Newells.

Central: el pedido, a modo de súplica, que le hizo Franco Ibarra a Ángel Di María

Franco Colapinto volverá a las pistas para disputar el GP de Países Bajos de la Fórmula 1.

Fin de semana de Fórmula 1: días y horarios para verlo correr Franco Colapinto

Ángelo Martino cubre la pelota ante Emanuel Coronel. El futbolista de Newell’s se dedicó a defender, sin proyectarse.

Newell's atentó contra sí mismo en el clásico, con los carrileros impedidos de atacar

En el Gigante, todo fue alegría para Central tras el triunfo en el clásico con gol de Di María.

Central y la locura de un presente del que debe valerse como plataforma de despegue

Ver comentarios

Las más leídas

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

Lo último

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Independiente identificó a 25 delincuentes que participaron en los incidentes frente a U de Chile

Independiente identificó a "25 delincuentes" que participaron en los incidentes frente a U de Chile

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

La Justicia federal condenó a 6 años de cárcel al hombre sindicado líder de una banda. También fueron condenados otros tres miembros
Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana
Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Hospital Vilela
Policiales

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Hospital Vilela

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido
Policiales

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Operativo del clásico: balance safisfactorio pero con un Gigante excedido en su capacidad
LA CIUDAD

Operativo del clásico: balance "safisfactorio" pero con un Gigante excedido en su capacidad

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán
POLICIALES

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Hospital Vilela

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Hospital Vilela

Ovación
Video viral: la insólita confusión de una periodista con un futbolista en la Bundesliga
Ovación

Video viral: la insólita confusión de una periodista con un futbolista en la Bundesliga

Video viral: la insólita confusión de una periodista con un futbolista en la Bundesliga

Video viral: la insólita confusión de una periodista con un futbolista en la Bundesliga

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Di María en el clásico

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Di María en el clásico

Central: el pedido, a modo de súplica, que le hizo Franco Ibarra a Ángel Di María

Central: el pedido, a modo de súplica, que le hizo Franco Ibarra a Ángel Di María

Policiales
Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán
POLICIALES

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Internaron a dos policías tras el choque de un patrullero y el vuelco de otro auto

Internaron a dos policías tras el choque de un patrullero y el vuelco de otro auto

La Ciudad
Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas
La Ciudad

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Operativo del clásico: balance safisfactorio pero con un Gigante excedido en su capacidad

Operativo del clásico: balance "safisfactorio" pero con un Gigante excedido en su capacidad

Una investigadora alemana invita a los chicos rosarinos a hacer ciencia con sus propias manos

Una investigadora alemana invita a los chicos rosarinos a hacer ciencia "con sus propias manos"

El Hospital Centenario recibe equipos e instrumentos donados por el gobierno de Japón

El Hospital Centenario recibe equipos e instrumentos donados por el gobierno de Japón

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa
Policiales

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo
La Región

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo

El zurdazo de Di María: la secuencia del gol que quedará guardado en la memoria

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El zurdazo de Di María: la secuencia del gol que quedará guardado en la memoria

Newells: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: Son una bandita de coimeros
Política

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: "Son una bandita de coimeros"

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas
La Ciudad

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes
Información General

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

Por Pablo Mihal
Ovación

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros
Información general

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados
Información General

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados

A 34 años del secuestro de Macri: un rescate millonario y el síndrome de Estocolmo
Política

A 34 años del secuestro de Macri: un rescate millonario y el síndrome de Estocolmo

Holiday Inn pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina
La Ciudad

Holiday Inn pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Condenados por vender droga en la cárcel de Piñero y cobrar transferencias 

Por Claudio Berón

Policiales

Condenados por vender droga en la cárcel de Piñero y cobrar transferencias 

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar
La Región

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar

Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

Francos sobre las presuntas coimas: Esto tiene que ver con el período preelectoral
Política

Francos sobre las presuntas coimas: "Esto tiene que ver con el período preelectoral"

Por primera vez, Central sumó cinco victorias consecutivas sobre Newells
Ovación

Por primera vez, Central sumó cinco victorias consecutivas sobre Newell's

Newells tuvo muy pocas ambiciones y sufrió la derrota que más le duele

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tuvo muy pocas ambiciones y sufrió la derrota que más le duele

Reforma constitucional: derecho al agua y a la preservación de humedales
Política

Reforma constitucional: derecho al agua y a la preservación de humedales

Anunciaron que aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito
economia

Anunciaron que aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito