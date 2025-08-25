Video viral: la insólita confusión de una periodista con un futbolista en la Bundesliga

Tras la victoria 4-1 de Eintracht Frankfurt sobre Werder Bremen en la liga de Alemania, un desliz de la cronista generó un tenso momento que fue replicado en redes

Una insólita situación se vivió entre una cronista y un futbolista de la Bundesliga de Alemania este fin de semana. Tras el cambio de camiseta con un excompañero, Marco Friedl fue confundido con uno de sus rivales luego del partido entre Eintracht Frankfurt y Werder Bremen, lo que generó un momento viral.

Luego de cambiar su camiseta con Michael Zetterer , quien dejó Bremen recientemente para pasar a las Águilas, el defensor austríaco fue entrevistado por la cronista Katharina Kleinfeldt de la cadena Sky y protagonizó un tenso momento.

La periodista no se percató del intercambio de camisetas (Friedl llevaba puesta la casaca del Frankfurt) y preguntó directamente sobre la victoria de Eintracht: “Queremos hablar un poco del Eintracht, claro. Centrémonos primero en el partido. Hoy ganaron 4-1, ¿es la victoria inicial que esperaban?”.

“Soy jugador del Werder Bremen, por si no quedó claro” , respondió el defensor con un evidente gesto de incomodidad y bronca en su rostro . Kleinfeldt intentó disculparse inmediatamente, pero la reacción fue sin muchos ánimos y la entrevista fue interrumpida.

Periodista alemana

Un incómodo momento viral

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y generó repercusiones sobre la cobertura. El motivo por el que Friedl utilizó la camiseta de su rival frente a las cámaras fue para evitar aparecer en la transmisión con el torso desnudo, pero eso mismo fue el detonante de la confusión frente al micrófono.

Después de que se conocieran las imágenes, el futbolista manifestó sobre el incidente: “Nunca me había pasado algo así”. Además, recordó que tuvo una charla con la misma periodista en la previa del encuentro, lo que generó aún más desconcierto en él. “Es extraño y también un poco ridículo”, remarcó.

Por otro lado, la periodista no tardó en reconocer públicamente su error y admitió que “la situación es muy desagradable y molesta”, pero también se tomó con humor el desliz y la reacción del futbolista. “Espero que Marco pueda sonreír después de unos días”, expresó.