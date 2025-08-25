La Capital | Ovación | Newell's

Newell's atentó contra sí mismo en el clásico, con los carrileros impedidos de atacar

El esquema preferido de Cristian Fabbiani fracasó en ataque porque Montero y Martino no cumplieron por completo con el rol de los laterales-volantes

Rodolfo Parody

25 de agosto 2025 · 06:10hs
Ángelo Martino cubre la pelota ante Emanuel Coronel. El futbolista de Newell’s se dedicó a defender

Ángelo Martino cubre la pelota ante Emanuel Coronel. El futbolista de Newell’s se dedicó a defender, sin proyectarse.

La mayoría de los partidos de Newell’s bajo la conducción de Cristian Fabbiani fue con una línea de cinco. Con laterales-volantes cumpliendo la doble función que requiere el puesto: desdoblarse en defensa y ataque. Este último rol jamás lo cumplieron en el Gigante.

Es evidente que la orden fue clara. Alejo Montero y Ángelo Martino debían dedicarse a la marca. No más. En consecuencia, la Lepra atacó con pocos futbolistas y no generó nada. Y perdió con Central por 1 a 0

Montero tenía que ocuparse de encimar a Jaminton Campaz. Martino, por la otra banda a Di María. Ninguno debía atreverse a cruzar la línea media. El campo de Central era zona prohibida. No vaya a ser que ante alguna pérdida, con Newell’s avanzando, se le liberen espacios al rival en terreno propio. Una idea muy mezquina porque la visita quedaba para atacar con pocos futbolistas.

Newell’s atentó contra sí mismo. La presencia de carrileros es justamente para permitirle al equipo tener juego por afuera, que los mismos lleguen por sorpresa y que acompañen en ofensiva.

Ángelo Martino no atacó, justo lo que mejor hace

Así jugó la Lepra en anteriores partidos. Así lo hizo Martino, cuya principal virtud es precisamente cuando pasa al ataque. Con determinación y velocidad. Para el clásico, se limitó lo que mejor cumple.

Montero, con menos atributos para el traslado que su compañero, también venía cumpliendo con la tarea de todo carrilero. Hasta el sábado, cuando Fabbiani le dio la orden de no subir.

>> Leer más: Una mirada del clásico de Newell's: la pelota parada fue otra vez su gran karma

En el clásico, Newell’s se quedó sin una variante de ataque indispensable con este sistema táctico. Así fue que redujo la chance de avanzar con pelota al pie y de asociarse. Apeló a los envíos largos y por arriba hacia Cocoliso González. Un recurso muy poco provechoso de tan repetitivo y anunciado.

La Lepra quedó desparramada en ofensiva, lejos unos de otros, con los laterales volantes mirando todo desde larga distancia. Quedó de manifiesto en uno de los pocos avances de la visita en la segunda etapa.

Una jugada testigo de la misión que se le asignó

Lejos de la jugada, Martino se aproximó cerca de la mitad de cancha. Ni bien observó que sus compañeros la perdían, salió raudamente hacia atrás para ocupar su zona, si bien no existía chance de que la pelota llegase a ese sector. Era la obsesión para defender con la que salió a jugar.

Montero y Martino tuvieron un desempeño discreto en defensa, que es en lo único que se los puede juzgar. Porque de atacar, ni hablar.

El viernes, Newell's recibirá a Barracas Central. Si se mantiene la línea de cinco o se cambia por una de cuatro, ya sea según el sistema presente laterales-volante o marcadores de punta, se supone que estos jugarán con mayores libertades. Lo opuesto al clásico.

Noticias relacionadas
El símbolo de la derrota leprosa, simbolizado en el dolor de Víctor Cuesta, tras recibir el cabezazo de Alejo Veliz. Newells volvió a perder el clásico, esta vez con el Ogro Fabbiani.

Una mirada del clásico de Newell's: la pelota parada fue otra vez su gran karma

En Newells, el uruguayo Martín Fernández reemplazó al suspendido Regiardo, y trató de respaldar a la defensa leprosa.

El podio de Newell's: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

Ángel Di María encabeza un festejo histórico para Central. Hizo el gol del nuevo triunfo sobre Newells en el clásico.

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Ángel Di María en el festejo final de Central.

Di María: "Esto lo soñé toda la vida, no sé que más pedir, me queda ser campeón con Central"

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Constatan que la niña fallecida por infección en el Hospital Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Hospital Vilela sufría desnutrición

Fin de semana de Fórmula 1: días y horarios para verlo correr Franco Colapinto

Fin de semana de Fórmula 1: días y horarios para verlo correr Franco Colapinto

Lule Menem desmintió la denuncia de coimas: Nada de lo que hagan frenará la lucha

Lule Menem desmintió la denuncia de coimas: "Nada de lo que hagan frenará la lucha"

Argentina perdió y terminó a las piñas con República Dominicana en la AmeriCup

Argentina perdió y terminó a las piñas con República Dominicana en la AmeriCup

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Lo recaudado se destinará a equipamiento, a apoyar la participación de estudiantes en eventos académicos y a sostener la infraestructura edilicia en la UNR

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Por Lucas Ameriso

Auditorio, escuela y muelle: las ideas para el Parque de la Cabecera

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Auditorio, escuela y muelle: las ideas para el Parque de la Cabecera

La nueva Constitución hierve bajito y Unidos la cocina

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

La nueva Constitución hierve bajito y Unidos la cocina

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez

Rugby en la cárcel: el primer test match fue para los abogados, pero ganaron todos
La Ciudad

Rugby en la cárcel: el primer test match fue para los abogados, pero ganaron todos

Autorizan un aumento del 28 por ciento en el colectivo interurbano de Santa Fe
La Región

Autorizan un aumento del 28 por ciento en el colectivo interurbano de Santa Fe

Central y la locura de un presente del que debe valerse como plataforma de despegue

Central y la locura de un presente del que debe valerse como plataforma de despegue

Cortó la mufa: Cavani hizo un gol y Boca le ganó 2 a 0 a Banfield

Cortó la mufa: Cavani hizo un gol y Boca le ganó 2 a 0 a Banfield

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez

Constatan que la niña fallecida por infección en el Hospital Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Hospital Vilela sufría desnutrición

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Rugby en la cárcel: el primer test match fue para los abogados, pero ganaron todos
La Ciudad

Rugby en la cárcel: el primer test match fue para los abogados, pero ganaron todos

Auditorio, escuela y muelle: las ideas para el Parque de la Cabecera

Auditorio, escuela y muelle: las ideas para el Parque de la Cabecera

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

El tiempo en Rosario: un lunes despejado y con 21º de máxima

El tiempo en Rosario: un lunes despejado y con 21º de máxima

